Wout van Aert très ambitieux avant la 8e étape : “Elle est taillée pour moi”

Pourtant, une fois le départ réel donné par la voiture de Christian Prudhomme, van Aert avait attaqué… avant de se relever une dizaine de mètres plus loin, un large sourire aux lèvres. Ses adversaires en étaient quitte pour une bonne blague.

guillement "Je dois commencer à faire des choix et à m'épargner quelque peu."

”Je me sens un peu fatigué, avait-il dit au départ. Même si l’étape de ce vendredi pourrait me convenir, je ne sprinterai pas. Parce que celle de Limoges est taillée pour moi. De toute façon, je dois commencer à faire des choix et à m’épargner quelque peu.”

Entre Libourne et Limoges, le peloton devra se farcir 200 bornes. Or les longues distances, van Aert aime ça. Et s’il a cerclé de rouge cette 8e étape, c’est avant tout parce que son profil correspond parfaitement à ses qualités. Il y aura trois côtes au menu : celle de Champs-Romain (2,8 km à 5 % de moyenne) à 70 kilomètres de la ligne, mais surtout celles de Masmont (1,3 km à 5,3 %) à 16 bornes de la fin et de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,3 %) à 9 petits kilomètres de l’arrivée.

Van Aert a faim de victoire mais il sait qu’il n’est pas le seul dans le cas et le tracé du parcours donne aussi des envies aux puncheurs que sont Julian Alaphilippe, Mads Pedersen ou encore Biniam Girmay.