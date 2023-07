”À cause de toi, je dois quitter la course” : meilleur Belge au général, Steff Cras pousse un coup de gueule après son abandon au Tour de France

Le jeune Belge a apparemment heurté un spectateur qui se trouvait trop en avant sur la route au passage des coureurs. Il est violemment tombé, emportant avec lui d’autres membres du peloton, dont Mikel Landa, Simon Yates ou encore le Belge Florian Vermeersch. Contrairement à ces derniers, Steff Cras ne s’est donc pas relevé. Si l’on craignait une fracture de la clavicule, son équipe, le team TotalÉnergies, a communiqué dans la soirée que son poulain souffrait “de contusions multiples au coude et à la hanche” mais que les examens n’ont pas révélé de fracture.

Mais pour Cras, la frustration est grande. 13e et meilleur Belge au général, il réalisait un très bon Tour de France jusqu’ici. Sur Twitter, il a posté un message amer, adressé au spectateur qui a causé sa chute. “Lorsqu’un spectateur se place à plus d’un mètre sur la route et ne bouge pas à l’arrivée du peloton, il ferait mieux de rester chez lui. Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que vous vous sentez vraiment coupable ! Je dois quitter le Tour à cause de vous”, a-t-il écrit quelques heures après son abandon.