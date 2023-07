”Une bête” , “Incroyable” : Wout van Aert a bluffé tout le peloton malgré la tactique critiquée de Jumbo-Visma

Un départ en trombe qui a laissé le peloton sans voix. Même pour un mutant comme Tadej Pogacar. “Il n’y avait pas grand-chose à faire contre Wout dans une journée comme celle-ci”, a-t-il commencé après sa victoire. “Dès que le directeur de course a baissé le drapeau, il a démarré et il allait aussi vite que la voiture rouge. Incroyable.”

S’il a tenu bon avant de faire imploser Vingegaard dans les trois derniers kilomètres qui passaient par les cols d’Aspin et du Tourmalet, le Slovène a connu quelques sueurs froides à cause du coureur belge. “Quand j’ai su qu’il était dans l’échappée, je savais que cela allait très difficile dans le Tourmalet et qu’on le retrouverait dans la montée finale. C’est pour ça que je me suis concentré toute la journée pour être dans la roue de Jonas Vingegaard. Dans la dernière difficulté, cela allait se jouer entre lui, moi et van Aert. Si j’avais laissé un mètre dans le Tourmalet, j’aurais eu un gros problème. Heureusement, j’avais des bonnes jambes et j’ai su être avec dans la dernière ascension.”

”Van Aert est une bête absolue”

Si Wout van Aert a donc impressionné le peloton et le rival le plus sérieux de la Jumbo Visma, les suiveurs aussi ont été bouche bée par la prestation cinq étoiles de notre compatriote. “L’année dernière aussi, van Aert a attaqué plusieurs fois à partir du kilomètre 0”, a commencé Johan Bruyneel dans le podcast The Move. Pour l’ancien directeur sportif, le Belge est une aubaine pour le cyclisme. “Wout a encore été incroyablement fort. C’est dingue, c’est dingue, c’est dingue.”

Même son de cloche de la part de son ancien poulain, George Hincapie. “Van Aert a parcouru tout le Tourmalet en tête. Il n’a même pas demandé à être repris. Combien de kilomètres aurait-il parcourus en tête ? 60 ? Ce type est une bête absolue.”

”L’arrogance” de Jumbo-Visma

Si le coureur est encensé de partout, la stratégie de son équipe est tout de même pointée du doigt. Pour beaucoup, l’équipe néerlandaise a beaucoup trop attaqué en roulé trop vite pendant l’étape. Leur objectif était de casser le Tour en deux. Finalement, la Jumbo a été prise à son propre piège et est tombée sur un os nommé Tadej Pogacar.

Pour Lance Armstrong, l’équipe de van Aert a sous-estimé son adversaire. “Nous savons tous que Pogacar n’est pas une crêpe, n’est-ce pas ?”, s’est étonné l’américain. “Ce type riposte toujours. Vingegaard n’aurait pas dû attaquer du tout. Et les directeurs d’équipe n’auraient pas dû laisser leurs gars traîner à l’avant toute la journée. Jonas avait déjà une avance de 50 secondes sur Pogacar dans l’étape 5. Alors pourquoi attaquer maintenant au lieu de gérer son avance ? Les coureurs ont gaspillé beaucoup d’énergie et ils ont laissé Pogacar s’asseoir tranquillement dans leur roue. Ils n’ont pas imaginé qu’il pouvait être dans un meilleur jour que mercredi. Nous ne parlons pas d’un looser ! Nous parlons d’un mec qui a gagné deux fois le Tour de France, l’un des meilleurs de sa génération. C’est simple, Jumbo-Visma a eu ce qu’il méritait.”

Un constat partagé par Steve Chainel, consultant pour Eurosport et l’un des visages de la série Netflix dédié au Tour. “Le collectif de la Jumbo-Visma est impressionnant mais Tadej Pogacar a eu une réaction de champion”, a tempéré l’ancien coureur sur le plateau d’Eurosport. “Je pense que l’équipe néerlandaise a été un peu arrogante. On n’a pas compris la tactique aujourd’hui. Pourquoi ont-ils roulé aussi vite ? Pourquoi attaquer les Bora ? Ils ont voulu faire un truc que l’on fait sur Pro Cycling Manager. Sauf qu’ils sont tombés sur un os. Ce mec a un punch de fou et il fallait s’en méfier.”

Pour autant, tout n’est pas à jeter à la poubelle non plus. “Ils ont le maillot jaune et Van Aert a retrouvé ses jambes de feu de 2022. La journée n’est pas terrible. Pogacar a pris un coup de boule mercredi, il en a simplement remis un ce jeudi.” La réponse du berger, à la bergère donc. Ce qui promet encore une belle bagarre pour la suite de ce Tour de France passionnant !