La fameuse étape des Landes qui fut durant des années un classique du Tour dont la monotonie n’avait généralement d’égal que l’incessant chant des cigales.

Son parcours évite cependant le parc naturel des Landes de Gascogne, ses interminables lignes droites parmi la pinède. C’est l’étape la plus plate, ou la moins accidentée, de cette 110e édition avec moins de 1 000 mètres de dénivelé. Une étape promise aux sprinters comme le laissait entendre Christian Prudhomme lors de la présentation du parcours : "La visite du département des Landes ne laisse que peu d’espoirs à des échappés sur un profil invitant les équipes de sprinters à contrôler la course."

Pourtant, en 1971, déjà entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, quelques jours seulement après l’abandon en jaune de l’enfant du pays, Luis Ocana, Eddy Merckx avait voulu mettre les choses au point en attaquant à la sortie d’un virage pour finalement repousser quelques heures plus tard de plus de trois minutes ses plus proches poursuivants au classement général. Pourtant, c’est bien un sprint qui est attendu.

À ce propos, parmi tous les grands sprinters (parmi lesquels Rik Van Looy, Walter Godefroot ou Freddy Maertens qui tous triomphèrent au vélodrome du Parc Lescure où se terminaient les étapes jusqu’en 1979) qui ont inscrit leur nom au palmarès en gagnant dans la préfecture de la Gironde, le dernier se nomme… Mark Cavendish.

Eddy Merckx restera, quoi qu’il arrive, recordman des succès dans la préfecture de la Gironde et capitale de la région Nouvelle Aquitaine. Le Bruxellois s’y est imposé à quatre reprises, dont trois fois contre-la-montre.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"Au lendemain de deux journées dans les Pyrénées, les jambes seront lourdes et je crois que cette 7e étape sans grande difficulté sera le bienvenue pour une bonne partie du peloton. Je m'attends à voir une échappée se dessiner d'entrée de jeu mais sur un relief de cette nature, il sera compliqué de tromper la vigilance des équipes de sprinters. Cela fait plus de dix ans que le Tour de France n'est plus arrivée à Bordeaux que l'on a longtemps présenté comme le capitale du sprint sur la Grande Boucle. Même si cela n'a pas le même prestige qu'un succès sur les Champs Elyées, lever les bras en Gironde a toujours du cachet sur le palmarès d'un spécialiste de la dernière ligne droite."

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 7e étape

Départ fictif à 13 h 15,

Départ réel à 13 h 30 après un défilé de 5,4 km.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 30.

La difficulté du jour :

> Km 131 s Côte de Béguey (1,2 km à 4,4 %) - 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 88 - Grignols.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 2 000 mètres dont 400 à vue.

Passé au Tour : Mont-de-Marsan va accueillir un troisième départ d’étape après ceux de 1960 et 1971. Bordeaux est la ville qui fut après Paris le plus souvent théâtre d’une arrivée d’étape (à 79 reprises depuis le premier Tour en 1903 pour 54 départs d’une étape). Elle retrouve la course au maillot jaune après 13 ans d’absence.

L’itinéraire horaire de la 7e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Mont-de-Marsan 13h30

13.1 Canenx-et-Réaut 13h47

18.1 Arue 13h54

25.3 Roquefort 14h04

30.7 Le Braou 14h11

33.2 Saint-Gor 14h14

38.8 Vielle-Soubiran 14h22

45.4 Lussole 14h30

49.7 Losse 14h36

67.3 Maillas 15h00

Gironde (33)

70.3 Giscos 15h04

74.9 Saint-Michel-de-Castelnau 15h10

79.9 Goualade 15h16

86 Sillas 15h25

88 Grignols Sprint 15h27

92.8 Cauvignac 15h34

75 94.9 Sendets 15h36

102 Berthez 15h46

108 Campech 15h54

113.5 Langon 16h01

117 Saint-Maixan 16h06

121.6 Sainte-Croix-Du-Mont 16h12

126.3 Loupiac 16h18

129.6 Reynon 16h23

131 Côte de Béguey 4e 16h25

132.6 Cardan 16h27

137.7 Capian 16h34

144.2 Langoiran 16h42

146.8 Saint-Agnan 16h46

148.8 Baurech 16h48

150.7 Cambes 16h51

153.5 Le Joucla 16h55

157 Camblanes-et-Maynac 16h59

158.6 Quinsac 17h01

162.8 Bouliac 17h07

169.9 Bordeaux 17h17

Moyenne : 45 km/h