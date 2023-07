Steff Cras 14e et premier Belge du Tour de France: "S'il fait un top 20, c'est très bien"

Faut-il s’en étonner ? Chez TotalEnergies, on se dit “à moitié surpris seulement”. “Quand il est arrivé chez nous en fin de saison dernière, il éprouvait le besoin de changer d’air après plusieurs années marquées par la malchance, nous explique Benoît Genauzeau, directeur sportif de l’équipe français au sujet de l’ancien coureur de Lotto. On n’a pas eu peur de le prendre chez nous parce qu’il avait déjà quelques références sur des courses d’une semaine.”

Septième de l’Arctic Race en 2017, il s’est, en effet, classé 11e du Tour d’Oman en 2019 et du Tour de Romandie en 2019. Il a surtout terminé 20e du Tour d’Espagne 2021. “On en a fait notre leader sur ce Tour. S’il fait un top 20, c’est très bien. S’il frappe aux portes du top 10, ce sera inespéré. On verra où il en sera dimanche soir après l’étape du Puy de Dôme. On affinera nos ambitions à ce moment-là, mais on est très content de ce que Steff fait jusqu’ici.”