Sep Vanmarcke arrête sa carrière : “Je risque une crise cardiaque si je continue”

”On a décelé une anomalie cardiaque qui peut déboucher sur un infarctus si je continue, explique celui qui roulait pour le compte de l’équipe Israël-Premier Tech. J’ai été très déçu d’apprendre ça si brutalement mais je préfère le savoir avant qu’il m’arrive vraiment quelque chose.”

Le Flandrien s’arrête donc avec neuf victoires à son palmarès qui aurait sans doute dû être plus riche vu son potentiel. “Je n’étais pas le plus talentueux mais avec de l’abnégation et beaucoup de travail, j’ai pu me hisser au niveau des meilleurs du peloton sur certaines grandes courses”, se félicite-t-il.

Vainqueur du Nieuwsblad en 2012 et 2e de Paris-Roubaix en 2013

Vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad en 2012, il était promis à un très bel avenir sur les classiques flandriennes. L’année suivante, il se classa d’ailleurs 2e de Paris-Roubaix avant de monter à deux reprises sur la troisième marche du podium du Tour des Flandres (2014 et 2016). Malheureusement, il ne parvint jamais à décrocher la timbale sur l’un des deux monuments. La faute à une kyrielle de chutes qui minèrent son parcours et lui valurent une réputation de poissard. “Mais je suis content de ce que j’ai vécu, assure-t-il. Grâce au cyclisme, j’ai pu rencontrer des gens de cultures différentes et voyager dans des pays où je ne serais jamais allé en temps normal.”

Et maintenant ? “Je vais prendre le temps de profiter et de penser à ce que j’ai envie de faire dans le futur. Toute ma vie tourne autour du vélo et cela restera ma passion”, conclut-il avec philosophie.