Jonas Vingegaard: "Très content d’avoir le maillot jaune"

Vingegaard fit pourtant bonne figure et il avouera son bonheur d’avoir pris la tête du classement général. "Tout d’abord, je suis certainement heureux de retrouver le maillot jaune, confia-t-il. C’est très beau de le reprendre grâce à une équipe vraiment forte. Je n’ai pas eu de soutien uniquement de Wout (van Aert) mais de toute l’équipe, même si Wout a été impressionnant, il a encore été très fort aujourd’hui. On pouvait espérer plus, j’aurais aimé gagner l’étape, mais Tadej la mérite, il était fort. J’espérais le distancer, mais il était réellement très costaud sur la dernière montée."

"Nous voulions attaquer dans le Tourmalet"

La veille, après avoir repoussé à une bonne minute son adversaire, le coureur de Jumbo-Visma avait avoué avoir profité de la situation alors que, cette fois, son équipe et lui avaient élaboré une tactique qui, espéraient-ils, enverrait Pogacar au tapis pour de bon. "C’est sûr, nous voulions attaquer dans le Tourmalet, poursuivit le nouveau maillot jaune. On voulait attaquer et poursuivre notre effort dans la descente puis au-delà. Ça m’a sans doute coûté l’énergie qui m’a manqué dans l’ascension finale mais, je le répète, Tadej était le plus fort, et il mérite son succès."

Une réplique de Pogacar qui n’a nullement surpris Vingegaard, lequel s’en était déjà méfié 24 heures plus tôt. "Je n’ai pas été surpris de sa réaction, a encore dit le coureur danois. Il nous a déjà habitués plusieurs fois à cela par le passé. On sait très bien qu’il peut rebondir à n’importe quel moment."

Avec sa prise de pouvoir rapide, à quinze étapes de l’arrivée, le leader de la Jumbo-Visma risque de devoir contrôler et supporter le poids de la course avec ses équipiers, alors qu’il possède moins d’une demi-minute d’avantage sur son principal adversaire. "Évidemment, ce serait mieux de posséder deux minutes d’avance plutôt que 25 secondes, mais je suis très content d’avoir le maillot jaune, c’est toujours très beau de l’avoir. Cela prouve que cela va être un Tour disputé et excitant."