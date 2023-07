25 ans après l’affaire Festina, Willy Voet est notre invité : “Entre soigneurs, nous parlions d’EPO et d’hormone de croissance autour d’une bière”

Willy Voet s’exprime avec le sourire. Sans la moindre retenue. “J’ai passé l’âge de peser chaque mot”, dit-il, assis sur la terrasse du jardin de la maison qu’il occupe avec sa compagne à Buggenhout, près de Termonde, à 30 bornes de Bruxelles.

C’est là que celui qui fut à l’origine de l’affaire Festina voilà tout juste vingt-cinq ans vit sa passion pour le vélo. “J’adore toujours ce sport parce qu’il est beau. Mais je me tiens éloigné de ce milieu de vautours.”

Willy Voet: Ancien soigneur à l'origine de l'affaire Festina. A Buggenhout le 6 juillet 2023 ©JC Guillaume

C’est donc lui qui se fit arrêter le 8 juillet 1998 à l’aube près d’un poste frontière, la voiture chargée de produits dopants et autres substances prohibées. Dans le coffre d’une Fiat mise à disposition de l’équipe Festina par la société du Tour de France : des sacs isothermes contenant plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants (235 ampoules d’EPO, 120 capsules d’amphétamines, 82 solutions d’hormone de croissance, 60 flacons de testostérone et des corticoïdes). C’était le début d’une des plus grandes affaires de dopage organisé.

Un quart de siècle plus tard, celui qui passa un mois en prison, lâché par toute son équipe, n’a rien oublié. Pendant près d’une heure, il est revenu pour nous sur cette “connerie”. Sans éluder quoi que ce soit.

Pourquoi avoir tout de suite accepté de nous parler de tout ça ?

”Même si je resterai marqué à vie par cette histoire, je veux que les plus jeunes soient au courant de la manière dont le peloton fonctionnait à l’époque. À part vous, deux médias flamands m’ont appelé. Il y a aussi eu des Canadiens et des Danois. Bizarrement, pas un seul Français (NDLR : l’entretien a eu lieu jeudi midi).”

Vous rappelez-vous de ce fameux 8 juillet 1998 ?

”Oui, comme si c’était hier. C’est le genre de trucs qui te marquent. La veille, je suis allé chercher cette fameuse Fiat à Paris et je suis monté à Gand chez le docteur Rijckaert, le médecin de l’équipe. J’avais des choses à récupérer. La nuit du 7 au 8, j’ai dormi là-bas et je suis parti à l’aube pour prendre le bateau à Calais (NDLR : le départ du Tour avait lieu en Irlande). Quand je pars de chez lui, le docteur me dit de quand même faire attention, on ne sait jamais. On aurait dit qu’il sentait quelque chose. Mais peu avant d’atteindre la frontière, je me dis que je vais éviter les ennuis et prendre une petite route, la dernière sortie avant la frontière. Et arrivé à la frontière, un douanier m’arrête… Il ne me demande ni mes papiers personnels, ni ceux du véhicule. C’était la voiture qui l’intéressait. On m’a emmené dans une camionnette. Et pendant ce temps, ils ont ouvert le coffre… Ils savaient ce qu’ils cherchaient. Ce n’était pas anodin.”

guillement "J’ai essayé de cacher le pot belge derrière mes testicules en serrant très fort les jambes."

À quoi pensez-vous à ce moment précis ?

”À rien de particulier. Je n’avais pas peur. En général, quand tu te faisais arrêter avec une voiture du Tour de France, tu donnais une casquette, un bidon et on te laissait repartir. Mais pas cette fois. Je ne panique pas encore parce que je leur dis que je ne sais pas ce que contiennent ces produits, que c’est le médecin qui me les a donnés. Mais quand ils m’ont emmené au poste, là, j’ai commencé à avoir peur…. Ma plus grande bêtise, c’est que j’avais dans la poche de mon pantalon un pot belge (NDLR : composé d’un mélange de nombreuses substances illicites). Je me suis mis à espérer qu’ils ne fassent pas une fouille corporelle. Raté ! On m’a demandé d’enlever mon pantalon. J’ai eu le temps de glisser le pot belge dans mon slip. Mais lorsqu’on m’a dit de retirer aussi mon slip, j’ai essayé de cacher le pot belge derrière mes testicules en serrant très fort les jambes. Mais le flic derrière moi m’a donné un coup de pied sur la cheville et le pot est tombé au sol… Le douanier est devenu fou. Je l’avais pris pour un con. Là, ils m’ont attaché au chauffage. À ce moment, je me suis dit que les emmerdes allaient commencer. Ils m’ont alors même fait une échographie de l’estomac pour voir si je n’avais pas avalé un pacson…”

Il y a 25 ans, l'affaire Festina.

Vous passez alors trois jours en garde à vue durant lesquels vous ne parlez pas…

”Je ne voulais pas passer pour une balance auprès de l’équipe. J’attendais que le patron, Bruno Roussel, le fasse. Mais c’était très difficile parce qu’à la fin de chaque interrogatoire, le policier déchirait ma déclaration et on recommençait depuis le début. Ils se relayaient à trois pour me questionner.”

Finalement, vous parlerez après trois jours. Pourquoi ?

”Entre-temps, le Tour de France est arrivé dans l’Hexagone et Bruno Roussel, le patron de l’équipe, ainsi que le docteur Rijckaert ont été arrêtés. Je le savais parce qu’un gardien de la prison me tenait au courant de tout. Il était très sympa et nous sommes d’ailleurs toujours en contact. J’ai appris que j’allais avoir une confrontation avec Roussel et Rijckaert. J’ai alors assuré au juge d’instruction que si eux ne disaient rien à ce moment-là, je le ferais. À la confrontation, Roussel a tout déballé… et moi aussi. Moi, je ne voulais pas parler avant mon patron. Avec du recul, c’était naïf de ma part parce qu’ils voulaient tous se couvrir. Durant mes trois jours de garde à vue, Roussel a téléphoné à ma femme pour lui demander que je prenne tout sur moi et qu’il prendrait tous les frais à leur charge. Heureusement, ma femme lui a raccroché au nez. Ils avaient peur parce que j’avais chez moi le carnet dans lequel était listé tout ce que les gars prenaient au quotidien afin que le médecin puisse contrôler tout ça. Il fallait faire le suivi médical.”

guillement "Je me sentais comme un criminel. J’ai perdu 14 kilos en un mois."

Finalement, vous passez un mois en prison…

”Oui, à la prison de Loos, près de Lille. J’ai eu le temps de penser à tout ce que j’avais fait. Je me sentais comme un criminel. J’ai perdu 14 kg en quatre semaines. Je ne savais rien avaler. J’ai eu de la chance que ce fameux gardien de prison avec qui je suis toujours en contact me laissait la porte ouverte pour que je puisse aller me doucher seul. Le plus difficile, c’est quand tu entres dans ta cellule la première fois, que l’on ferme la porte derrière toi et que tu entends les pas des gardiens qui s’éloignent. Tu te sens bien seul… Et tu ne sais pas quand tu sortiras. En outre, je voyais à la télévision ce que certains coureurs racontaient… Ils me mettaient tout sur le dos. Tout le monde m’a laissé tomber à ce moment-là. Je n’ai pu compter que sur ma femme.”

Même à votre sortie de prison, les coureurs de l’équipe Festina continuent à vous ignorer…

”Évidemment. Ce qui est révoltant, c’est que j’ai fait tout ça pour eux. Ils ont gagné plein de pognon grâce à moi. J’ai même payé des amendes pour eux et je leur ai trouvé des jolies femmes quand ils le demandaient. En remerciement, ils m’ont laissé tomber comme s’ils ne me connaissaient pas.”

Comment se passe votre sortie de prison ?

”La presse m’est tombée dessus. J’ai dû sortir par une porte dérobée. Les journalistes m’attendaient devant ma maison, près de Gap. Du coup, je suis parti me réfugier quinze jours chez une cousine de ma femme, dans le Vaucluse.”

Willy Voet. ©JC Guillaume

Regrettiez-vous ce que vous aviez fait ?

”Sur le coup, oui. Et aujourd’hui encore plus parce qu’ils ont tous gagné plein d’argent. Si c’était à refaire, je ne le referais pas. Je me suis retrouvé dans la merde. Et pour eux, tout va bien. Moi, je ne peux même plus aller voir une course. Ça n’a pas été évident pour moi de retrouver un boulot après ça. Heureusement, j’ai pu devenir chauffeur de bus à Gap durant quelques années.”

On a dit que vous étiez tombé suite à une dénonciation d’un directeur sportif d’une autre équipe…

”On ne pourra jamais le prouver mais c’était évident. Bruno Roussel suscitait des jalousies parce qu’il ne venait pas du milieu du vélo. Tous les managers et directeurs étaient des anciens coureurs. Ça leur faisait mal de voir qu’un éducateur sportif avait réussi à monter la meilleure équipe du monde.”

guillement "Quand l’un manquait de telle ou telle substance, il la demandait à un collègue."

Avez-vous le sentiment que ce qui se passait chez Festina se passait ailleurs ?

”Mais cela se passait partout. On nous a traités de tricheurs. Ok, mais alors tout le peloton l’était. Si je n’étais pas tombé, un autre soigneur aurait fini par se faire avoir. Il y avait vingt équipes à l’époque au Tour de France. Donc, il y avait vingt Willy Voet. C’est aussi simple que cela. Vous savez, entre soigneurs, nous parlions d’EPO et d’hormone de croissance autour d’une bière. Nous échangions même nos produits. Quand l’un manquait de telle ou telle substance, il la demandait à un collègue. On se dépannait entre nous. Tout le monde trichait. Pourquoi croyez-vous que certaines équipes ont quitté le Tour dans la foulée de cette affaire ? Ce n’est pas parce que les directeurs sportifs étaient choqués. C’est parce qu’ils avaient la trouille d’être pris à leur tour.”