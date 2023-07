Tour de France : candidat au top 5, l’Espagnol Carlos Rodriguez a percuté une personne après la 5e étape (vidéo)

Il a finalement bouclé l’étape à la 10e place dans un groupe avec Pogacar mais aussi plusieurs outsiders dont David Gaudu, les frères Yates ou encore Mattias Skjelmose. Neuvième du classement général après cette première étape de haute montagne, l’Espagnol s’est fait une belle frayeur après l’arrivée.

En voulant revenir près de son bus, Rodriguez a ainsi percuté un membre de la zone technique et s’est retrouvé au sol. Irrité par cette chute d’inattention, le coureur Ineos s’est légèrement énervé avant de se relever et de poursuivre sa route. Plus de peur que de mal donc pour celui qui devient un candidat légitime au top 5.