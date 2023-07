La deuxième -et déjà dernière- étape dans les Pyrénées est aussi la première arrivée en altitude de la 110e Grande Boucle.

C’est une étape courte (gare aux éliminations) mais qui compte 3 750 mètres de dénivelé, avec une visite à un premier "géant", le Tourmalet, C’est le col que le Tour de France a le plus souvent escaladé dans son histoire : 84 fois depuis 1910. Dix-neuf Belges y sont passés en tête. Le Tourmalet sera précédé de l’immuable (ou presque) col d’Aspin (lequel sera gravi pour la 76e fois) qui précède ou suit souvent son grand frère sur le parcours, depuis leur première présence commune en 1910.

Ces deux grosses ascensions vont surtout servir à durcir la course qui, entre les favoris, se jouera vraisemblablement dans la montée finale vers Cauterets-Cambasque. Ce n’est pas la plus rude escalade, mais venant en fin d’étape, la montée à 8,8 % va offrir un terrain favorable à une première vraie passe d’armes entre les prétendants au classement général. Lesquels auront peut-être été précédés par l’un ou l’autre audacieux, parti(s) en échappée en début d’étape et qui aurai (en) t mené à bien son ou leur raid.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"Pour cette deuxième journée dans les Pyrénées, les organisateurs ont décidé de proposer une étape courte au format dynamique avec 'seulement' 144,9 kilomètres. Je serais donc très étonné de voir une échappée prendre du champ avec un tel menu. C'est qu'après le mythique Tourmalet, les gros bras devraient s'expliquer sur la montée finale vers Cauterets-Cambrasque. Ces premières étapes du Tour déjà très musclées vont, je crois et l'espère, diminuer la tension qui règne habituellement dans le peloton en début d'épreuve. La conséquence positive qui devrait en résulter est que nous devrions assister à moins de chutes."

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 6e étape

Départ fictif à 13 h 10

Départ réel à 13 h 25 après un défilé de 7,6 km.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 35.

Les difficultés du jour :

> Km 29,9 s Côte de Capvern-les-Bains (5,6 km à 4,8 %) - 3e catégorie.

> Km 68,1 s Col d’Aspin (12 km à 6,5 %) - 1re catégorie.

> Km 97,9 s Col du Tourmalet - Hors catégorie.

> Km 144,9 s Cauterets-Cambasque (16 km à 5,4 %) - 1re catégorie.

> Souvenir Jacques Goddet : Km 97,9 - Col du Tourmalet.

Sprint intermédiaire : Km 49,2 - Sarrancolin.

Dernier kilomètre : en montée (à 6,6 %) au terme d’une ascension de 16 km. Dernière ligne droite de 50 mètres.

Passé au Tour : Quinzième venue du Tour à Tarbes où seulement quatre étapes ont trouvé leur épilogue. La première, en 1930, fut gagnée par le Bruxellois Jean Aerts, futur champion du monde. Cinquième arrivée d’étape dans la station thermale de Cauterets, la deuxième au plateau de Cambasque où Miguel Indurain a remporté, en 1989, son seul succès dans une étape en ligne du Tour.

L’itinéraire horaire de la 6e étape du Tour de France 2023 (km, lieu, horaire)

0 Tarbes 13h25

1.5 Sarrouilles 13h27

4.9 Laslades 13h33

7.9 Lac de l’Arrêt-Daré 13h38

11.5 Coussan 13h39

13.7 Bordes 13h47

15.6 Tournay 13h50

18.3 Ozon 13h55

21.9 Ricaud 14h00

27 Capvern 14h09

29.9 Côte de Capvern-les-Bains 3e 14h13

35.1 Avezac-Prat-Lahitte 14h22

42.2 Hèches 14h33

45 Rebouc 14h38

49.2 Sarrancolin Sprint 14h45

51.1 Beyrède-Jumet-Camous 14h48

89.1 55.8 Arreau 14h55

59 Aspin-Aure 15h01

68.1 Col d’Aspin 1er 15h15

73 Payolle 15h23

76.6 La Séoube 15h29

78.5 Mariouse Daban 15h32

80.3 Sainte-Marie-De-Campan 15h35

81.1 Les Bulanettes 15h36

62.3 82.6 Las Basses 15h39

84.9 Gripp 15h43

87.4 Artigues 15h47

93.2 Bagnères -de-Bigorre 15h56

97.9 Col du Tourmalet HC 16h04

102.5 Super-Barèges 16h11

108.9 Barèges 16h21

113 Betpouey 16h28

114.5 Viella 16h31

116.4 Luz-Saint-Sauveur 16h34

121.4 Chèze 16h42

128.2 Soulom 16h53

136.9 Cauterets 17h07

144.9 Cauterets-Cambasque 1e 17h20

Moyenne : 37 km/h