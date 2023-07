Tour de France 2023 : revivez l’impressionnante attaque décisive de Tadej Pogacar dans la montée de Cauterets-Cambasque (vidéo)

Si la Jumbo, via un énorme Wout Van Aert, à plat ventre pour son leader Jonas Vingegaard a fait un énorme boulot depuis la moitié de la course, Tadej Pogacar ne s’est pas gêné pour attaquer le Danois dans la montée finale de Cauterets-Cambasque. En force, le Slovène est parvenu à se détacher de son rival, pour finalement s’imposer sur la sixième étape et reprendre à peu près la moitié du temps perdu la veille.

La preuve, donc, que ce Tour de France est loin, très loin, d’être terminé.