Suivez le direct commenté de la 6e étape du Tour de France 2023 : Van Aert fait le tempo dans le Tourmalet (vidéos)

Au lendemain de cette première étape clé en vue du classement général, la victoire de Hindley, sa prise du maillot jaune et l’attaque tranchante de Vingegaard sur Pogacar, les coureurs du Tour de France vont devoir se farcir une deuxième journée de montagne de rang. Et contrairement à l’étape précédente, la sixième sera bien plus courte avec 144.9km à avaler et quatre ascensions à gravir.