Malmené par Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) mercredi, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a montré à tout le monde que le Tour de France 2023 était loin d’être terminé. Malgré le travail de la formation néerlandaise, qui l’a esseulé dans le Tourmalet, Pogi a su résister aux accélérations de Vingegaard. Et il n’a eu besoin que d’une accélération, à 2,7 kilomètres de l’arrivée, pour faire la différence et récupérer 24 secondes sur le Danois.

Le Slovène a su bluffer la Jumbo, en soufflant face caméra dans la descente du Tourmalet. L’opposé de ce qu’il avait fait il y a un an dans la descente du Galibier, en souriant. Mais il avait des grandes jambes et il l’a prouvé. “J’étais un peu inquiet après ce qu’il s’est passé mercredi donc cette victoire est un soulagement. Après le Tourmalet, je me suis dit que j’allais prendre le vélo et rentrer à la maison (rires) mais j’avais de bonnes jambes et quand j’ai senti le bon moment, j’ai attaqué”, a précisé Pogacar après la ligne.

Monsieur Wout van Aert

On a revu le Wout van Aert du Tour 2022. Il a attaqué dès le kilomètre zéro, il a été l’homme le plus fort de l’échappée, en faisant exploser un à un les hommes qui la contenaient. Après une montée au tempo du col d’Aspin, il a passé la deuxième dans le Tourmalet. Après l’attaque de Vingegaard, il s’est mué en équipier parfait dans la descente puis a été le poisson-pilote de son leader au pied de Cauteret-Cambasque.

Malheureusement, le vainqueur du Tour 2022 n’a pas pu concrétiser le travail de son équipier belge, qui fait toutes les étapes à fond depuis le Grand Départ. Celui qui a été élu combatif du jour pour la deuxième fois en deux jours sera une nouvelle fois attendu ce vendredi lors d’une étape promise aux sprinteurs. Insatiable.

Deux maillots changent d’épaule

Le podium protocolaire avait un visage bien différent de celui de mercredi. Le maillot jaune a changé d’épaule. Il est désormais la propriété de Jonas Vingegaard, avec 25 secondes d’avance sur Pogacar. Jay Hindley (Bora-Hansgrohe) a limité la casse et est désormais troisième du général. Le top 10, lui, se dessine, malgré les écarts déjà conséquents. Mais entre le quatrième, Simon Yates (Jayco) et le neuvième, Tom Pidcock (Ineos), il y a moins d’une minute 30. Cela annonce, là aussi, une belle bataille.

Du côté des pois, Nelson Powless (EF Easy Post) a profité de sa présence dans l’échappée du jour pour récupérer le maillot de meilleur grimpeur au détriment de Felix Gall (AG2R Citroën).

Chez les sprinteurs, Bryan Coquard (Cofidis) a flairé le bon coup pour la deuxième fois en deux jours. Présent à l’avant, il a marqué 20 points lors du sprint intermédiaire et est désormais deuxième au classement du maillot vert, à 46 points de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui sera attendu ce vendredi pour une possible troisième victoire.