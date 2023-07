L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke après la 6e étape du Tour de France : “Pogacar a pris l’ascendant psychologique”

Je me suis regalé devant cette étape. On a vu du grand spectacle. J’avais fait de Pogacar mon grand favori pour le Tour en début de saison et il a prouvé qu’il était un grand champion, en répondant à Vingegaard après l’attaque de mercredi. Le Tour ne fait que commencer et on va voir une grande bagarre jusqu’au bout, d’autant que Pogacar va se bonifier de jour en jour au vu de sa préparation tronquée par sa chute à Liège-Bastogne-Liège. Il a totalement relancé l’intérêt de la course et on se réjouit déjà de les voir sur les pentes du Puy de Dôme, dimanche.