Jai Hindley ne change pas ses objectifs au Tour de France 2023 : "J'ai essayé d'en profiter au maximum"

Un jour n’est pas l’autre. Jai Hindley l’a appris ce jeudi. Intenable 24 heures plus tôt, l’Australien n’a pas été longtemps en mesure de suivre le rythme imprimé par les Jumbo-Visma dans le Tourmalet. Il a dû laisser filer Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar et tenter de limiter la casse. Au final, il a cédé 2:39 au vainqueur slovène et 2:15 au Danois, qui lui a pris un maillot jaune qu’il n’aura donc porté que durant une étape.