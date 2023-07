Tour de France 2023 : place à la montagne, avec une première explication entre Pogacar et Vingegaard ? Suivez le direct commenté

Cette cinquième étape, qui démarre à Pau et dont l’arrivée et jugée à Laruns (162.7km), devrait en effet sourire à un grimpeur avec trois ascensions répertoriées, dont le fameux Col de Soudet. Ce col sera en effet le premier hors catégorie que les cyclistes devront parcourir, même s’il ne devrait pas se montrer décisif puisque son sommet se trouve à la mi-étape.

En revanche, le Col de Marie Blanque, de première catégorie, devrait se montrer bien plus intéressant puisqu’il sera conclu à seulement 20km de l’arrivée. De quoi voir une première bataille entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ? À moins qu’un membre de l’échappée se fasse la malle et aille chercher une victoire de prestige ? Réponse vers 17h30.