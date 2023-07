Signalisation sonore, coussins gonflables et vidéos en caméra embarquée : voici comment ASO a sécurisé les finales en descente du Tour de France

Un grief lâché sous le coup d’une émotion toute légitime qui a pris un autre écho à la lecture du livre de route de ce Tour de France. Ce mercredi, l’arrivée de la première étape pyrénéenne sera en effet jugée à Laruns, 18 kilomètres après le sommet du col de Marie Blanque. Un scénario qui se répétera ensuite sur les étapes 14 (arrivée à Morzine au bas de Joux Plane) et 17 (arrivée à Courchevel au bas du col de la Loze).

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

Président du CPA, le principal syndicat représentant des coureurs, Adam Hansen a travaillé en amont de cette Grande Boucle avec ASO afin de sécuriser au mieux ses finales pour y minimiser les risques. “Dans le cadre de la création du SafeR, le nouvel organisme indépendant visant à renforcer la sécurité dans le cyclisme professionnel sur route, nous nous sommes mis autour de la table avec les organisateurs du Tour qui ont entendu nos remarques et ont été très proactifs sur cette thématique.”

Coussins, filets, réasphaltage et caméra embarquée.

Si la descente du col de Marie Blanque au menu de ce mercredi n’a pas nécessité de réelles adaptations, de nouveaux dispositifs ont été mis en place pour les étapes alpines. “Des panneaux lumineux émettant un signal audible même lorsqu’on dévale à vitesse élevée seront positionnés avant les virages les plus périlleux, détaille Hansen. ASO a également prévu des coussins gonflables à certains endroits pour protéger d’obstacles comme des murets. Nous avons aussi demandé que tous les virages bordés d’un ravin profond soient équipés de filets. La qualité de l’asphalte étant capitale et des inquiétudes nous étant remontées de la part des coureurs après certaines reconnaissances, plusieurs tronçons ont été équipés d’un nouvel enrobé. Quelques jours avant ses étapes 14 et 17, j’enfourcherai mon vélo équipé d’une caméra type Gopro afin de mettre à la disposition des coureurs une vidéo en caméra embarquée que je diffuserai sur YouTube et qui sera donc accessible au public. Celle-ci devrait permettre d’avoir une perspective coureur.”

Pas de volonté de bannir les arrivées au bas de descente

Si la vague d’émotion soulevée par le décès de Mader avait fait naître certains questionnements quant à la légitimité de ce type de finales, Adam Hansen considère qu’elles ont toujours bien leur place dans les courses. “Les descentes feront toujours partie du cyclisme et la technique est une qualité qui fait partie de la panoplie du bon coureur, continue l’Australien. Il convient cependant d’évincer les tortillards trop techniques et les dangers inutiles. Je crois aussi qu’il est plus judicieux de placer quelques kilomètres entre le pied d’une descente et l’arrivée de manière à permettre à un coureur d’y combler un éventuel écart. Il ne faut pas que celui-ci ait le sentiment que la victoire se joue sur les risques pris en descente.”

Éduquer pour sécuriser

Au-delà de la conscientisation des organisateurs, Adam Hansen souhaite aussi éduquer les coureurs sur le thème de la sécurité. “Mais en évitant de leur faire peur, continue-t-il. Quand on est coureur, on évite de penser au possible tragique. Et lorsqu’il survient comme en Suisse, la réalité est très violente. Un coureur est maître d’une partie des risques qu’il accepte de prendre et il faut que chacun le réalise.”

Des moyens peu coûteux

La puissance logistique et financière d’ASO ayant permis une adaptation rapide des tracés du Tour de France, qu’en est-il des plus petites courses sur lesquelles les organisateurs ne disposent pas des mêmes moyens ? “L’essentiel des moyens déployables ne coûte vraiment pas trop cher, juge Hansen. Beaucoup de choses sont possibles sur de très nombreuses épreuves et ne relèvent pas d’une question d’argent.”