L’avis de notre consultant Axel Merckx après la 5e étape du Tour de France 2023 : “Vingegaard va vouloir enfoncer le clou dès ce jeudi”

S’il a montré qu’il avait de grandes jambes, Hindley va devoir digérer les énormes efforts consentis ce mercredi. D’autant que je m’attends à ce que Jonas Vingegaard attaque de nouveau. Il a vu que Tadej Pogacar n’était pas encore au top de sa forme mais le Slovène, qui a été blessé, va monter en puissance durant le Tour. Donc c’est maintenant que Vingegaard – qui vient de gagner une première bataille – va vouloir enfoncer le clou et le profil de l’étape de jeudi (avec notamment l’Aspin et le Tourmalet) est idéal pour cela. Le vainqueur du Tour 2022 va vouloir montrer qu’il est toujours le plus fort.

Chez Jumbo, on a également vu que Sepp Kuss a fait la différence, alors qu’Adam Yates a un peu coincé chez UAE. Les signaux ne sont pas au vert pour la formation de Pogacar mais un jour n’est pas l’autre. On sait que le Slovène ne va pas baisser les bras.

guillement "Si van Aert fait tout le Tour à fond, cela pourrait compliquer ses championnats du monde."

On a encore vu Wout van Aert à l’avant ce mercredi et depuis le départ du Tour, le Belge roule tous les jours à fond. Il a essayé de jouer sa carte pour gagner l’étape et aller chercher le maillot jaune. Je ne sais pas s’il a l’ambition de rouler comme cela tous les jours mais si tel est le cas, cela pourrait compliquer sa préparation pour les championnats du monde de Glasgow début août.

On a vu l’année passée que le Tour de van Aert lui avait pesé dans les jambes au moment du championnat du monde et on verra s’il adopte la même tactique ou pas. Tant qu’il n’a pas gagné une étape, il aura ce tempérament d’attaquant. Mais cela pourrait avoir un effet à double tranchant.”