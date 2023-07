Vers un nouveau duel Van Aert - Philipsen? Suivez en direct commenté la 4e étape du Tour de France entre Dax et Nogaro

On peut donc s'attendre à une revanche entre grosses cuisses. On pense évidemment à Wout van Aert qui souhaitera ouvrir son compteur dans ce Tour de France. Tandis que Jasper Philipsen voudra certainement s'emparer d'une seconde victoire en deux jours. D'autres spécialistes sont aussi attendus comme Fabio Jakobsen ou Dylan Groenewegen dans un final qui pourrait davantage leur convenir. L'arrivée se jouera en effet sur le circuit automobile de Nogaro.

La chaleur et le vent, s’il y en a, peuvent jouer un rôle important, dans les Landes et dans le Gers. Le départ réel sera donné à 13h20 et l'arrivée est prévue aux alentours de 17h22 avec une moyenne de 45 km/h.