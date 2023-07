Tour de France : Mark Cavendish poursuit sa chasse au record

Celui qui est l’atout principal d’Astana pour son ultime campagne au sein du peloton aura une nouvelle occasion de s’illustrer ce mardi à Nogaro. Depuis l’hiver dernier, quand Alexandre Vinokourov a offert au natif de l’île de Man une année de contrat alors que ce dernier était une des victimes du fiasco de l’équipe B&B Hôtels à l’intersaison, Cavendish est en mission. À 38 ans, le bolide britannique à l’accent aussi tranchant que l’humeur est parfois massacrante a, donc, obtenu une ultime chance de devenir le seul recordman du nombre de victoires d’étapes au Tour de France qu’il détient depuis deux ans (et son succès à Carcassonne) avec Eddy Merckx en personne (34).

C’est son objectif de la Grande Boucle, même si le manager kazakh ne veut pas mettre la pression sur “le meilleur sprinter de l’histoire”. Ce n’est pas seulement pour ses 162 succès – dont le dernier en mai lors de l’ultime étape du giro – que Netflix lui consacrera un documentaire en août. Mais aussi pour sa vie, émaillée de nombreux obstacles comme les chutes, la dépression, la maladie (le virus d’Epstein-Barr) ou le home-jacking subi avec ses proches en 2021. Il y a aussi l’usure du temps et l’absence de convoitise, quand plus aucun patron d’équipe ne croyait en lui.

Il s’est relevé de tout ça. Et entretient l’espoir de laisser une trace indélébile dans son sport en signant sa 35e victoire au Tour. “Je me sens bien mais je ne sais pas trop à quoi m’attendre, a-t-il avoué, la veille du départ à Bilbao. C’est typique du Tour de France. Vous ne savez jamais où vous en êtes tant que le premier sprint n’est pas terminé. Je ferai le maximum pour m’emparer du record. J’espère qu’il sera à ma portée. Le Tour, j’y ai tout connu, c’est la course qui m’a guidé, l’histoire de ma vie…”

C’est là également qu’il s’est forgé sa réputation, qu’il a impressionné ses rivaux successifs, jusqu’à leur faire peur. “Quand on le voit pour la première fois, on est obligé d’être impressionné par deux choses, explique Jimmy Casper à RMC Sport. D’abord, sa manière d’être à plat sur le guidon, la tête baissée, avec des mouvements saccadés et une puissance brutale. Et puis il y a cette hargne. On comprend tout de suite que c’est un… putain de gagneur. Au début, certains doutaient de lui. Va-t-il devenir un grand champion ou réussir deux-trois bonnes années avant de rentrer dans le rang ? Quand on voit ce qu’il fait encore aujourd’hui, je crois qu’on a la réponse…”

D’autres louent sa faculté rare à prendre la bonne décision en une fraction de seconde. “Quand il est lancé aux 200 mètres, il est pratiquement imbattable, estime Sébastien Chavanel, ancien de la Française des Jeux. Il a une telle pointe de vitesse, une façon unique de sprinter, une explosivité folle qui lui vient de la piste et un sens du placement remarquable. On est aussi marqué par son incroyable détermination. Elle se sent rien qu’en le regardant. Un sprint, c’est beaucoup d’intimidation. Par son attitude, Cavendish n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour se faire une place. Il en impose. Face à lui, c’est très dur d’être acteur.”

”Il impressionne aussi parce que c’est une grande gueule, ajoute Gert Steegmans, vainqueur de deux étapes sur le Tour. Il peut traiter quelqu’un de connard, se montrer arrogant, extrême dans ses réactions. Mais, en fait, c’est une boule d’émotions.”

Une forte personnalité, qui ne triche pas avec ses sentiments et qui maîtrise parfaitement l’art du sprint. “Aucun sprinter ne se laisse marcher sur les pieds, poursuit Jimmy Casper sur RMC Sport. Et quand un sprint se passe mal, on a envie d’aller se battre à l’arrivée. Et puis, ça passe… Cavendish joue-t-il des coudes ? Bien sûr, mais pas plus qu’un autre. Ce qui est vrai, par contre, c’est qu’il fait tout pour rester au contact de son train. Je me souviens avoir frotté avec lui alors que j’étais le long des barrières. Je lui ai laissé la place, sinon j’allais me retrouver à terre. On sait qu’il ne freinera jamais.”

Ce mardi, il espère parvenir à se faufiler jusqu’à la victoire. Et démontrer que, s’il n’est plus le meilleur sprinter actuel, il est le plus grand de tous les temps.