Passé au Tour : Dax, cinq fois ville départ et quatre fois ville-arrivée (un succès belge, Martin Van Geneugden en 1958), est aussi la ville d’André Darrigade, 22 fois vainqueur d’étape sur le Tour où il porta le maillot jaune (dix-neuf étapes réparties sur six éditions) et gagna le vert à deux reprises (1959 et 1961). À 94 ans, le Lévrier des Landes ne verra pas d’un mauvais œil l’étape se terminer au sprint à Nogaro. La commune du Gers est inédite sur la Grande Boucle.