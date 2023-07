Et pourtant, à 85 kilomètres de l'arrivée, quelques secondes après le sprint intermédiaire remporté par Jasper Philipsen, les Français Cosnefroy et Delaplace ont décidé d'animer la course et de se lancer dans une échappée.

guillement Si on peut faire l'interview d'après-course maintenant, on peut la faire, ça m'évitera la zone presse

Pourquoi? Benoît Cosnefroy se le demande encore. En pleine étape, à 60 kilomètres de l'arrivée, le Français de 27 ans a profité d'une caméra braquée sur lui pour lâcher une phrase pleine d'humour. "Si on peut faire l'interview d'après-course maintenant, on peut la faire, ça m'évitera la zone presse! Pourquoi on a fait ça (NDLR: se lancer dans une échappée vouée à l'échec)? Je ne sais pas."

Un bon moment vu en direct sur les chaînes de télévision.