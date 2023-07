Depuis, de nombreux observateurs ont pointé un responsable du doigt : Jonas Vingegaard. Le vainqueur sortant du Tour aurait pu aider son meilleur lieutenant à s’imposer mais il a préféré ne prendre aucun risque. La direction sportive de l’équipe a rapidement tenté d’éteindre l’incendie en expliquant que les coureurs n’avaient fait que suivre les consignes mais la réaction de Wout van Aert se faisait encore attendre.

Interrogé ce lundi matin, au départ de la troisième étape, le Belge a tenu ce discours : “Oui ma colère est passée, et heureusement car ce n’est pas bon de garder de tels sentiments. Hier soir déjà, l’atmosphère positive était revenue lors du repas. J’ai simplement eu besoin d’un peu de temps pour accepter le déroulement de cette fin d’étape et le fait de passer si proche de la victoire.”

Reste que le grand public croît qu’il y a un début de rupture entre les leaders de la Jumbo-Visma, en interne. “Je sais que tous les médias vont me poser la même question mais c’est mieux de ne pas y répondre et de rester tranquille. Ma colère, c’était contre la situation. C’est frustrant de ne pas avoir pu conclure le travail d’équipe. Si je vais tenter ma chance au sprint aujourd’hui ? Oui, pourquoi pas.”

Un peu plus tard, le coureur d’Herentals a tenu à apaiser les tensions : “Le rôle de Jonas (Vingegaard) ? S’il avait relayé Pogacar et ainsi distancé de nombreux concurrents au général, je n’aurais eu aucune chance de victoire. Quand on revoit le déroulement des derniers kilomètres, on se dit qu’on aurait pu gérer les choses différemment mais c’est toujours facile à dire après coup. Jonas aurait pu en faire plus mais ce n’est pas de la Playstation. La critique est injuste, le Tour est encore long et il y aura d’autres opportunités.”