Vingegaard se défend: "J’ai aidé Wout en ne relayant pas Pogacar"

Après avoir roulé dans la farine les Jumbo-Visma samedi vers Bilbao où Pogacar lança Adam Yates vers le doublé, succès d’étape et maillot jaune, le n°1 mondial a augmenté de sept secondes (grâce aux bonifications) son avantage sur Jonas Vingegaard. Une paille au regard d’un Tour long de près de 3 400 kilomètres, mais il est des secondes qui parfois pèsent lourd.

”J’ai pris douze secondes, souriait d’ailleurs le coureur d’UAE Team Emirates à San Sebastian. Si l’occasion se présente, je tente ma chance. Sans doute qu’à la fin, cela n’aura aucune importance, mais on ne sait jamais. Oui, c’est une bonne journée même si, comme samedi, l’étape a été difficile, avec, sur la fin, des attaques dans tous les sens. Malheureusement, Matteo Tretin a chuté. Dans le Jaizkibel, je me suis senti bien et j’ai essayé. À la fin, c’était difficile de faire mieux.”

En deux étapes également, Pogacar et Vingegaard ont montré qu’ils étaient bien les grands favoris du Tour. Les deux hommes ont perdu déjà deux rivaux, Enric Mas et Richard Carapaz, tombés samedi, et quelques autres, comme Ben O’Connor, Guillaume Martin, Louis Meintjes, Tibaut Pinot, Daniel Martinez ou Alexey Lutsenko ont laissé un peu ou beaucoup de plumes en chemin.

”J’ai perdu moins de temps que cela aurait pu, de ce point de vue, c’est bien, car dans le pire des cas, j’aurais pu lâcher dix-huit et non sept secondes par rapport à Tadej", se félicitait même Vingegaard qui s’est également défendu de ne pas avoir aidé Wout van Aert. "Nous avons différents objectifs. Je pense que j’ai déjà aidé en ne relayant pas Pogacar après le Jaizkibel. Pour moi, ce qui compte, c’est le classement général mais comme les autres, je suis très déçu que nous n’ayons pas gagné l’étape avec Wout.”