Tour de France – Wout van Aert bloqué en plein sprint: "J’ai été touché par Philipsen et par le public"

"J’ai été touché par Philipsen à gauche et par le public de l’autre côté. Ça m’a fait perdre toutes mes sensations et c’est pour ça que je me suis arrêté net", expliqua le Campinois, devant le Pullman de la Jumbo-Visma où ce n’était pas la franche rigolade.

Même s’il faisait grise mine, il affirma ne pas avoir l’intention de porter plainte contre le sprinter d’Alpecin-Deceuninck. "Je n’ai absolument rien à gagner à faire cela parce qu’il y avait d’autres coureurs devant moi. Et puis, je suppose que les commissaires ont bien regardé les images. Je leur fais confiance."

Frustré, celui qui gagna le maillot vert l’an dernier, n’en a pas perdu son appétit pour autant. Au contraire, même. Et il espère débloquer son compteur dans les tout prochains jours. "Quelles étapes j’ai cerclées de rouge ? Toutes !" lança-t-il, les mâchoires serrées.

Quant à l’attitude de Jonas Vingegaard qui avait suscité beaucoup de critiques la veille, van Aert était revenu dessus au départ de l’étape. "Bien sûr que nous en avons parlé avec l’équipe.On veut toujours gagner et quand ça ne va pas, on regarde comment nous améliorer. Avec du recul, je me suis dit que si Jonas avait relayé Pogacar dans l’ascension du Jaizkibel, je n’aurais de toute façon eu aucune chance de pouvoir jouer la gagne. Au vu du résultat, peut-être qu’il aurait pu en faire davantage mais c’est du passé. J’ai d’ailleurs trouvé qu’on l’avait critiqué de manière exagérée. Dimanche soir, j’étais surtout fâché sur moi-même."

Ce lundi soir à Bayonne, le Campinois et le Nordique ont effectué leur récupération sur des rouleaux l’un à côté de l’autre. De là à dire que tout est aplani et que Vingegaard roulera pour son équipier ce mardi quand le peloton s’approchera de Nogaro, il y a un pas qu’il vaut mieux ne pas franchir.