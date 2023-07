Tour de France: "Philipsen était trop fort", reconnait Phil Bauhaus, arrivé second

"C'était un sprint mouvementé, mais tous mes coéquipiers ont fait un travail fantastique et m'ont guidé tout au long du parcours. Nous sommes ici pour le classement général (avec Mikel Landa et Pello Bilbao), c'est bien qu'ils fassent quand même ce travail pour moi. En soi, c'est un très bon résultat, dont je suis fier. Mais c'est un peu dommage, car en tant que sprinteur, on veut toujours gagner. Une victoire d'étape sur le Tour reste mon rêve. C'est moins évident pour moi que pour les meilleurs sprinteurs. Ils finissent toujours dans le top 3, ce qui, pour moi, est plus difficile."