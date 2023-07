Au km 133,5, les coureurs entreront en France après trois premières heures de l’autre côté de la frontière.

Du triptyque basque, c’est a priori l’étape la plus facile, la première qui devrait sourire complètement aux sprinters. Après une quarantaine de kilomètres, les coureurs longeront le littoral en repassant par San Sebastian jusqu’à Saint-Jean-de-Luz (km 151) d’où ils obliqueront dans les terres pour une boucle les menant à Bayonne. Gouvenou assure que la route, souvent protégée du vent, ne devrait pas être le théâtre de bordures.

Le tracé est néanmoins nerveux et technique avec de nombreux obstacles sur la voie publique et, certainement, un nombreux public très enthousiaste ce qui ajoutera du danger. L’étape n’est pas plate, tant s’en faut, mais les difficultés, positionnées surtout dans sa première moitié, ne devraient qu’inspirer les candidats au maillot à pois.

Si le nom de la dernière difficulté, non recensée, la côte de Saint-Pée-sur-Nivelle vous dit quelque chose, c’est parce que c’est de la petite commune des Pyrénées-Atlantiques que le dernier chrono du Tour 2018 (gagné par Tom Dumoulin qui y assura sa deuxième place finale) s’était élancé en direction d’Espelette.

A noter que cette 3e étape a finalement été légèrement modifiée et rallongée par les organisateurs. Initialement longue de 187,4 kilomètres, il y en aura finalement 193,5 à parcourir pour le peloton. Une décision prise par les organisateurs de la course afin d’éviter un final jugé plus dangereux que prévu. “Suite à la construction de nouveaux aménagements urbains (ronds-points, ilots, ralentisseurs) et pour des raisons de sécurité, l’organisation a modifié 16 kilomètres du final de la 3ème étape – à partir du km 162,4 à Saint-Pée-sur-Nivelle”, a indiqué ASO dans un communiqué.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Cette troisième étape marquera la dernière journée de ce Grand Départ au pays Basque. Il s’agit de la moins difficile de ce triptyque basque. Pour l’entrée du Tour en France, on devrait assister au premier sprint massif de cette édition car les équipes des spécialistes de la dernière ligne droite vont assurément chercher à cadenasser la course et ne voudront pas laisser cette opportunité de succès. La lutte pour le placement s’annonce intense dans une journée qui lancera aussi la véritable bataille pour les points du maillot vert. Les deux premières journées de ce Tour auront été musclées, c’est vrai, mais je ne crois pas que cela devrait trop peser dans les jambes des sprinters amenés à se disputer la gagne à Bayonne.”

La fiche technique de la 3e étape

Départ fictif à 13 h 00

Départ réel à 13 h 15 après un défilé de 6,8 km.

Arrivée prévue entre 17 h 15 et 17 h 45.

Les difficultés du jour :

> Km 13,8 s Côte de Trabakua (4,1 km à 5,4 %) – troisième catégorie.

> Km 32,8 s Côte de Milloi (2,3 km à 4,5 %) – quatrième catégorie.

> Km 70,9 s Col d’Itziar (5,1 km à 4,6 %) – troisième catégorie.

> Km 102 s Côte d’Orioko Benta (4,6 km à 6,3 %) – troisième catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 65,8 - Deba.

Dernier kilomètre : plat, mais les 400 derniers mètres sont en léger faux plat montant. Dernière ligne droite de 200 mètres.

Passé au Tour : Amorebieta est également une ville inédite sur le parcours du Tour mais un lieu culte du cyclisme basque où fut organisée jusqu’en 2019 la Klasika Primavera a Amorebieta, malheureusement disparue depuis la pandémie de coronavirus. Bayonne, la ville de Roger Lapébie, le vainqueur du Tour 1937, a reçu la course au maillot jaune 32 fois et cela dès 1906. Idéalement placée, à la sortir ou à l’entrée des Pyrénées, Bayonne fut dix-neuf fois consécutivement ville-étape avant et après la Grande Guerre. Neuf fois, un coureur belge s’y est imposé dont le Carolo Louis Mottiat, auteur du doublé en 1912 et 1921, ou Firmin Lambot, Fred De Bruyne et Willy Vannitsen, le dernier en 1962.

L’itinéraire horaire de la 3e étape du Tour de France 2023

0 Amorebieta-Etxano 13h15

1.7 Berna Auzoa 13h17

2.9 Iurreta 13h21

7.5 Abadino 13h25

13.8 Côte de Trabakua 3e 13h34

24.7 Markina-Xemein 13h49

26.1 Garbigunea 13h51

32.8 Côte de Milloi 4e 14h00

34.4 Berriatua 14h02

37.9 Amoroto 14h07

39.6 Ispaster 14h09

40.1 Lekeitio 14h10

42.5 Mendexa 14h13

51.3 Berriatua 14h25

53.8 Ondarroa 14h28

Guipuscoa (Espagne)

59 Mutriku 14h35

65.8 Deba Sprint 14h45

70.9 Col d’Itziar 3e 14h52

78.2 Zestoa 15h02

80.1 Zumaia 15h04

86.4 Getaria 15h13

90 Zarautz 15h18

95.7 Aia 15h25

102 Côte d’Orioko Benta 3e 15h34

109.9 Donostia Saint Sébastien 15h45

120 Pasaia 15h59

60.5 126.9 Col de Gaintxurizketa 16h08

Pyrénées-Atlantiques (france)

53.3 134.1 Hendaye 16h18

41.5 145.9 Urrugne 16h34

36.5 150.9 Saint-Jean-De-Luz 16h41

31.1 156.3 Ascain 16h48

28.8 158.6 Helbarron 16h51

24.9 162.5 Saint-Pée-Sur-Nivelle 16h57

13.4 174 Ustaritz 17h12

0 187.4 Bayonne 17h31

Moyenne : 44 km/h