Sur le Tour, le téléspectateur peut désormais entendre les discussions entre coureurs et directeurs sportifs : comme si vous étiez au cœur de l'action

La semaine passée, un collègue, dont le cyclisme n’est pas le premier centre d’intérêt, nous a vanté les mérites du documentaire Au cœur du peloton, tourné par Netflix lors de l’édition 2022 du Tour. Dans un souci de plonger le téléspectateur au cœur de la plus grande couse du monde, ASO va encore plus loin cette année. Depuis samedi, les fans assis devant leur petit écran peuvent, en effet, entendre, en léger différé, une partie des conversations à la radio entre les coureurs et les directeurs sportifs. Comme cela se fait déjà en F1 ou lors de certains matches de rugby.

”Nous souhaitions continuer à innover dans les technologies, explique à L’Équipe Julien Goupil, le directeur médias et partenariats de l’organisateur de la Grande Boucle. En 2015, il y a eu le tracking en temps réel des coureurs et les caméras embarquées dans le peloton. En 2018, le 3D live avec les positions des groupes de cyclistes. Nous voulons que chaque innovation ait du sens pour le téléspectateur. Or on nous dit souvent que l’on n’entend pas ce qui se passe en course. Dès qu’il y a une chute ou une attaque, c’est bien de savoir ce qui se dit.”

Concrètement, un accord a été signé entre les équipes et ASO pour un montant de 5000 euros par équipe, selon nos confrères de L’Équipe. Le son est mis à disposition des chaînes de télévision qui le souhaitent moyennant un coût très raisonnable, nous assure-t-on de bonne source. La RTBF est montée dans le train.

À l’inverse, 5 des 22 formations ont refusé de faire partie de cette aventure : Groupama-FDJ, Cofidis, Alpecin-Deceuninck, Movistar et Jayco. La raison avancée : des motifs juridiques (droits à l’image) et/ou financiers. “Si c’est pour entendre 'quand tu tournes à droite, il y aura du vent de côté dans deux kilomètres', qui cela intéressera-t-il ? Et si tu dis à ton coureur 'prends le rond-point à droite' et qu’il l’aborde par la gauche, tu passes pour un con. Et puis, je n’ai pas envie d’exposer d’éventuels moments de tension, détaille Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ. On a le droit a encore un peu d’intimité.”

guillement "Je suis favorable à 100% pour que l’on diffuse nos échanges à la télé, pour plus de transparence."

D’autres estiment, en revanche, que cela servira les intérêts de leur sport. C’est le cas de Richard Plugge, le manager de Jumbo-Visma, patron de l’AIGCP (l’association des équipes). “Je suis favorable à 100 % pour que l’on diffuse nos échanges à la télé, pour plus de transparence”, lance-t-il avant d’ajouter : “Mais dans le même temps, il faut intensifier les discussions pour essayer d’améliorer la sécurité en course.”

Pour Patrick Lefevere, toujours enclin à faire la pub du cyclisme, il s’agit d’une suite logique à la série Netflix. “Notre sport doit mieux s’exposer, assurer le boss de Soudal Quick-Step. Mais nous devons rester vigilants. En fait, tout dépendra de l’utilisation que l’on en fera. Il faudra filtrer, comme en F1. On ne devra pas tout entendre non plus entre les directeurs sportifs et les coureurs.”

Quelque chose nous dit que notre collègue va apprécier…