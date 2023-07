Tour de France 2023 : la plus longue étape de ce Tour, Wout Van Aert parmi les favoris (direct à 16h30)

Le plus courte des plus longues étapes

Pour la seconde étape, prenant toujours place au Pays basque espagnol, le peloton démarre de Vitoria-Gasteiz pour rejoindre San Sebastián. Avec 208.9 kilomètres de course, il s’agit la plus longue étape de ce TDF 2023 avec 208.9 kilomètres de course. Dans l’histoire de la Grande Boucle, c’est aussi la plus courte des plus longues étapes d’un Tour jamais organisées.

L’arrivée sera identique à la mythique Clásica San Sebastián. En fin de course, les cyclistes emprunteront la redoutable montée de Jaizkibel : une ascension de 8,1km à 5,3 % de moyenne et dont le sommet est fixé à 16 kilomètres de l’arrivée. Un ultime boulevard permettra aux coureurs de se départager au sprint.

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux favoris de ce Tour 2023, devraient a priori se neutraliser. Wout van Aert fait partie des potentiels favoris à la victoire, à condition qu'il soit autorisé par son équipe à tenter sa chance.

À noter que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), victime d'une chute hier, n'a pas pris place au départ. Il est le second à abandonner après Enric Mas (Movistar).