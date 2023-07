Tour de France 2023 : Jonas Vingegaard heureux de sa forme mais "déçu" que Wout van Aert n'a pas gagné la 2e étape

"J'ai perdu moins de secondes sur Tadej Pogacar que j'aurais pu en perdre, donc c'est une bonne chose", a résumé Jonas Vingegaard à l'issue du premier week-end du Tour de France 2023. "Dans le pire des cas, il aurait pris 18 secondes et moi aucune, et nous finissons avec 12 secondes pour lui et 5 pour moi."