L’avis de notre consultant Kevin Van Melsen après la 2e étape du Tour de France : “Wout van Aert doit l’avoir mauvaise…”

”Je crois que Wout van Aert doit l’avoir plutôt mauvaise après sa seconde place à San Sebastian… Il s’est accroché pour basculer avec les grimpeurs au sommet du Jaizkibel mais il s’est, malheureusement pour lui, retrouvé dans une mauvaise position puisqu’il était en tête du groupe de poursuivants et a dû combler plusieurs écarts. Comme Vingegaard, Kelderman et Benoot l’accompagnaient à ce moment de la course, il aurait été plus judicieux qu’un de ses équipiers lui donne un petit coup de main afin de permettre au Belge de s’économiser en vue de la finale et du sprint."