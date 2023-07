Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 1er juillet… 1903: le premier départ de la Grande Boucle

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes : les 59 concurrents au départ se farcissent des étapes oscillant entre 268 et 471 kilomètres, pour un total de 2 428 bornes à avaler de jour… comme de nuit. Le succès populaire est déjà au rendez-vous des six étapes de ce véritable parcours du combattant que seuls 20 pionniers achèveront. Maurice Garin fait honneur à son rang de favori et s’impose en 94 heures et 33 minutes, avec près de trois heures d’avance sur son dauphin, Lucien Pothier.

“J’ai peiné sur la route, j’ai eu faim, j’ai eu soif, j’ai eu sommeil, j’ai souffert, j’ai pleuré… mais c’était le prix à payer”, expliquera Garin, déclassé l’année suivante.

L’Auto voit ses ventes augmenter et les demandes d’inscription pour le Tour 1904 affluent rapidement. L’histoire était en marche…