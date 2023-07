Tour de France : cinq échappés et des puncheurs affamés (direct à 16h)

Parmi les favoris du jour : Mathieu Van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock ou encore Julian Alaphilippe. Tadej Pogacar, blessé au poignet en avril, est attendu au tournant, lui qui partage l’étiquette de grand favori avec Jonas Vingegaard. Mattias Skjelmose, Pello Bilbao ou Biniam Girmany espéreront créer la surprise.

Une première étape extrêmement difficile

Le tracé de ce prélude est particulièrement ardu. La première embûche que les coureurs rencontreront sera la Côte de Laukiz à 13,8 kilomètres du départ (2,2 kilomètres à 6,9 %). En fin de course, le spectacle sera certainement au rendez-vous. Trois côtes successives s’enchaîneront, avec la Côte de Pike pour terminer. Un final qui s'annonce décisif : 2 kilomètres à 9 %, dont les 500 derniers mètres à une moyenne de 15 % et un pic qui s'élève à 20 %.

Les baroudeurs auront un coup à jouer dès aujourd'hui, des points pour le maillot à pois du meilleur grimpeur seront en effet attribués tout au long de l'étape. Le vainqueur du jour enfilera évidemment le mythique maillot jaune du leader du classement général.

Les 176 coureurs s’élancent à 12h55 après un départ fictif lancé une vingtaine de minutes plus tôt. Le temps est ensoleillé et parfait pour une première étape. La bonne échappée du jour s'est formée rapidement, avec Lilian Calmejane, Simon Guglielmi, Pascal Eenkhoorn, Jonas Gregaard et Valentin Ferron.