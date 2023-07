Parcours, principales difficultés, favoris, engagés, palmarès, nouveautés... : voici tout ce qu’il faut savoir sur le Tour de France 2023

Afin d’aborder au mieux le Tour de France 2023 et de vous mettre en tête toutes les informations importantes, nous vous proposons un petit tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir de cette Grande Boucle, plus grande épreuve cycliste du monde.

Les 21 étapes du Tour de France 2023 à la loupe

Le Tour de France s'élancera de Bilbao le 1er juillet. ©ipm

1re étape : Bilbao-Bilbao (182 km)

2e étape : Vitoria-Gasteiz – San Sebastian (209 km)

3e étape : Amorebieta-Etxano – Bayonne (185 km)

4e étape : Dax-Nogaro (182 km)

5e étape : Pau-Laruns (165 km)

6e étape : Tarbes-Cauterets (145 km)

7e étape : Mont-de-Marsan – Bordeaux (170 km)

8e étape : Libourne-Limoges (201 km)

9e étape : Saint-Léonard-de-Noblat – Puy-de-Dôme (184 km)

10e étape : Vulcania-Issoire (167 km)

11e étape : Clermont-Ferrand – Moulins (180 km)

12e étape : Roanne – Belleville-en-Beaujolais (169 km)

13e étape : Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier (138 km)

14e étape : Annemasse-Morzine (152 km)

15e étape : Les Gets – Saint-Gervais-Mont-Blanc (180 km)

16e étape : épreuve de Contre-La-Montre : Passy-Combloux (22 km)

17e étape : Saint-Gervais-Mont-Blanc – Courchevel (166 km)

18e étape : Moûtiers – Bourg-en-Bresse (186 km)

19e étape : Moirans-en-Montagne – Poligny (173 km)

20e étape : Belfort – Le Markstein (133 km)

21e étape : Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris (115 km)

30 cols au menu de l’édition 2023 : un record !

Le difficile Grand Colombier sera à nouveau au menu du Tour de France cette année. ©JDM

Le Tour 2023 comportera un total de 30 cols ou côtes ou arrivées en altitude classés en deuxième, première ou hors catégorie.

C’est un record et c’est sept de plus qu’en 2022. L’édition 2019 aurait déjà dû proposer 30 cols, mais un violent orage dans les Alpes a forcé les organisateurs à amputer l’étape de Tignes et à modifier le parcours de l’étape du lendemain.

Voici la liste des principales difficultés du Tour de France 2023

Col de Soudet (15,2 km à 7,2 %, 5e étape, HC)

Col de Marie Blanque (7,7 km à 8,6 %, 5e étape, 1re cat.)

Col d’Aspin (12 km à 6,5 %, 6e étape, 1re cat.)

Col du Tourmalet (17,1 km à 7,3 % 6e étape, HC)

Montée de Cauteres-Cambasque (16 km à 5,4 %, 6e étape, 1re cat.)

Puy de Dôme (13,3 km à 7,7 %, 9e étape, HC)

Grand Colombier (17,4 km à 7,1 %, 13e étape, HC)

Col de Cou (7 km à 7,4 %, 14e étape, 1re cat.)

Col du feu (5,8 km à 7,8 %, 14e étape, 1re cat.)

Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1 %, 14e étape, 1re cat.)

Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5 %, 14e étape, HC)

Col de la Forclaz (7,2 km à 7,3 %, 15e étape, 1re cat.)

Col de la Croix (11,3 km à 7 % ; 15e étape, 1re cat.)

Montée de Saint-Gervais Mont-Banc (7 km à 7,7 %, 15e étape, 1re cat.)

Col des Saisies (13,4 km à 5,1 %, 17e étape, 1re cat.)

Cormet de Roseland (19,9 km à 6 %, 17e étape, 1re cat.)

Col de la Loze (28,1 km à 6 %, 17e étape, HC)

Petit Ballon (9,3 km à 8,1 %, 20e étape, 1re cat.)

Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4 %, 20e étape, 1re cat.)

Avec 30 cols ou côtes et arrivées en altitude classés en deuxième (11), première (13) et hors catégorie (6), on n’est pas loin d’un record en 2023. Celui de l’époque moderne est de 32 lors du 100e Tour de France en 2013.

Lors des dernières éditions, le total des principales difficultés était le suivant :

23 en 2005 ; 22 en 2006 ; 22 en 2007 ;

17 en 2008 ; 20 en 2009 ; 23 en 2010 ;

23 en 2011 ; 25 en 2012 ; 32 en 2013 ;

25 en 2014 ; 26 en 2015 ; 28 en 2016 ;

23 en 2017 ; 26 en 2018 ; 27 en 2019 ;

29 en 2020 ; 27 en 2021 ; 23 en 2022.

Le toit du Tour culminera à 2 304 mètres d’altitude

Le diabolique Col de la Loze constituera le sommet de ce Tour de France 2023. ©D. R.

Le toit du Tour en 2023 sera le col de la Loze (2 304 m) où sera décerné le Souvenir Henri-Desgrange, prix rendant hommage au fondateur du Tour. Le Souvenir Henri Desgrange sera décerné au sommet du Tourmalet. Comme en 2020, les cinq massifs de montagnes de l’Hexagone seront au programme. Dans l’ordre : les Pyrénées (6 cols), le Massif central (4), le Jura (1), les Alpes (13) et les Vosges (5), précédés par un col au Pays basque. Trois de ces cols sont inédits au Tour : la côte de Vivero (Pays basque), le col de la Croix Rosier (Massif central) et le col du Feu (Alpes).

Douze villes étapes sont inédites sur le Tour

Parmi les 40 villes, villages ou sites qui accueillent un départ et/ou une arrivée d’étape du Tour 2023, 12 le feront pour la première fois : Bilbao, Amorebieta-Etxano, Nogaro, Vulcania, Moulins, Belleville-en-Beaujolais, Châtillon-sur-Chalaronne, Les Gets Les Portes du Soleil, Passy, Combloux, Poligny et Le Markstein.

Nouveauté : le retour des points bonus

Des bonifications seront distribuées à l’arrivée des 20 étapes en ligne et attribueront respectivement 10,6 et 4 secondes aux trois premiers classés. Après une absence d’un an, des points bonus seront attribués à nouveau au passage de six cols ou sommets situés à des endroits stratégiques du parcours et créditeront respectivement de 8, 5 et 2 secondes (sous réserve d’homologation par l’UCI) les trois premiers coureurs classés. Ces points bonus n’auront aucune incidence sur le classement par points.

Pogacar et Vingegaard en grandissimes favoris

Jonas Vingegaard











Jonas Vingegaard fait figure du favori n°1. ©AFP or licensors

Vainqueur sortant du Tour de France, le Danois a semblé totalement intouchable pour la concurrence sur le dernier Critérium du Dauphiné qu’il a remporté haut la main. Leader d’une formation Jumbo-Visma qui ne se dispersera plus cette année entre ses ambitions jaunes et vertes, Vingegaard aura un collectif qui lui sera entièrement dévoué. À l’aise sur les pourcentages extrêmes, il devrait apprécier l’étape menant à Courchevel et empruntant le Col de la Loze dans sa finale, le nouveau monstre du Tour de France.

Tadej Pogacar











Pogacar a été le grand acteur du printemps des classiques. ©BELGA

Grand bonhomme d’un printemps des classiques que Tadej Pogacar a éclaboussé de sa classe et d’un début de saison sur lequel il a réussi à lever les bras à 12 reprises en 19 jours de course (!), le double vainqueur du Tour (2020 et 2021) prendra le départ de Bilbao sans véritable rythme de course dans les jambes. La faute à cette maudite fracture du scaphoïde survenue lors de Liège-Bastogne-Liège. Mais comme le Slovène a pris l’habitude de bouleverser tous les codes, cette forme de fraîcheur pourrait, qui sait, se muer en allié.

Enric Mas











Mas rêve d'un podium final à Paris. ©VKA

Trois fois deuxième (2018, 2021 et 2022) de la Vuelta, le coureur de chez Movistar n’est pas encore parvenu jusqu’ici à monter sur le podium du Tour de France. L’Espagnol a fait de cet objectif la priorité de sa saison 2023 et semble posséder les qualités pour nourrir cette ambition légitime. S’il n’a pas été à son avantage sur le dernier Critérium du Dauphiné, il avait en revanche réalisé un très joli début de saison.

David Gaudu











Gaudu sera le leader unique de la formation Groupama-FDJ. ©AFP or licensors

Quatrième du dernier Tour de France, le Breton sera le leader d’une équipe Groupama-FDJ qui n’a pas hésité à laisser Arnaud Démare à la maison afin de lui laisser les coudées plus franches (on sait que les relations entre les deux hommes sont difficiles). Très décevant 30e du Dauphiné, Gaudu affirme avoir payé la grosse charge de travail réalisée en amont de l’épreuve française. Un boulot qui pourrait en revanche s’avérer payant dans la perspective du Tour.

Mikel Landa











Avec un grand départ depuis son pays basque natal, Landa veut briller sur ce Tour. ©VKA

Très régulier depuis le début de la saison avec de nombreux top 10 sur des courses d’une semaine, Mikel Landa a choisi de concentrer ses ambitions sur un Tour de France qui part de son Pays basque cette année. Troisième du Giro l’année dernière, il ne devrait pas être trop handicapé par ses carences dans le contre-la-montre.

Les engagés du Tour de France 2023

Records et palmarès

Ils ont gagné le Tour plusieurs fois

21 coureurs, dont quatre Belges, ont gagné au moins à 2 reprises le Tour de France.

5 TOURS

Jacques ANQUETIL (Fra) 1957, 1961, 1962, 1963 et 1964

Eddy MERCKX (Bel) 1969, 1970, 1971, 1972 et 1974

Bernard HINAULT (Fra) 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985

Miguel INDURAIN (Esp) 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995

4 TOURS

Christopher FROOME (G-B) 2013, 2015, 2016 et 2017

3 TOURS

Philippe THYS (Bel) 1913, 1914 et 1920

Louison BOBET (Fra) 1953, 1954 et 1955

Greg LEMOND (USA) 1986, 1989 et 1990

2 TOURS

Lucien PETIT-BRETON (Fra) 1907 et 1908

Firmin LAMBOT (Bel) 1919 et 1922

Ottavio BOTTECHIA (Ita) 1924 et 1925

Nicolas FRANTZ (Lux) 1927 et 1928

André LEDUCQ (Fra) 1930 et 1932

Antonin MAGNE (Fra) 1931 et 1934

Sylvère MAES (Bel) 1936 et 1939

Gino BARTALI (Ita) 1938 et 1948

Fausto COPPI (Ita) 1949 et 1952

Bernard THEVENET (Fra) 1975 et 1977

Laurent FIGNON (Fra) 1983 et 1984

Alberto CONTADOR (Esp) 2007 et 2009

Tadej POGACAR (Svn) 2020 et 2021

43 autres coureurs, dont 6 Belges, ont remporté le Tour une fois. Les 7 succès de Lance Armstrong, de 1999 à 2005, lui ont été enlevés et n’ont pas été réattribués.

Les vainqueurs belges

1912 Odile Defraye

1913, 1914 et 1920 Philippe Thys

1919 et 1922 Firmin Lambot

1921 Léon Scieur

1926 Lucien Buysse

1929 Maurice De Waele

1935 Romain Maes

1936 et 1939 Sylvère Maes

1969, 1970, 1971, 1972 et 1974 Eddy Merckx

1976 Lucien Van Impe.

Du 1er au 24 juillet 2022

Général : 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo Visma) les 3 343,8 km en 79h33 : 20 (Moy. : 42,026 km/h) ; 2. Tadej Pogacar (Slo) à 2:43 ; 3. Geraint Thomas (G-B) 7:22 ; 4. David Gaudu (Fra) 13:39 ; 5. Aleksandr Vlasov (Rus) 15:46 ; 6.Nairo Quintana (Col) 16:33 ; 7. Romain Bardet (Fra) 18:11 ; 8. Louis Meintjes (Afs) 18:44 ; 9. Alexey Lutsenko (Kaz) 22:56 ; 10. Adam Yates (G-B) 24 : 52 ; 11. Valentin Madouas (Fra) 35 : 59 ; 12.Bob Jungels (Lux) 45 : 23 ; 13. Neilson Powless (Usa) 46 : 57 ; 14. Luis Leon Sanchez (Esp) 49 : 18 ; 15. Thibaut Pinot (Fra) 50 : 25 ; 16. Patrick Konrad (Aut) 56 : 54 ; 17. Tom Pidcock (G-B) 1 h 01 : 15 ; 18. Sepp Kuss (Usa) 1 h 02 : 29 ; 19. Dylan Teuns 1 h 11 : 30 ; 20.Brandon McNulty (USA) 1 h 31 : 19…

176 partants – 135 classés.

Points : Wout van Aert ; Montagne : Jonas Vingegaard (Dan) ; Jeunes : Tadej Pogacar (Slo) ; Combativité : Wout van Aert. Par équipes : BIneos Grenadiers.

Étapes gagnées par Yves Lampaert, Fabio Jakobsen (P-B), Dylan Groenewegen (P-B), Wout Van Aert x 3, Simon Clarke (Aus), Tadej Pogacar (Slo) x 3, Bob Jungels (Lux), Magnus Cort Nielsen (Dan), Jonas Vingegaard (Dan) x 2, Tom Pidcock (G-B), Mads Pedersen (Dan), Michael Matthews (Aus), Jasper Philipsen x 2, Hugo Houle (Can), Christophe Laporte (Fra).