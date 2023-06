Tour de France: l’heure de la belle entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar a sonné

Ironie du sort, trois décennies plus tard, la caravane de la plus grande course au monde se verrait bien rester un peu plus longtemps de ce côté-ci des Pyrénées. Certains (ou beaucoup) craignent en effet de retourner dès lundi dans une France qui s’est embrasée, y compris dans ses campagnes.

Le Tour résumé à un duel

Pour ce qui est de mettre le feu, sportivement cette fois, on peut compter sur les deux principaux favoris. Jonas Vingegaard, maillot jaune sortant, et Tadej Pogacar, son dauphin de 2022 et prédécesseur au palmarès, occupent le haut de l’affiche d’un Tour que l’on doit résumer au départ, à leur duel. Bien sûr, le Danois et le Slovène ne sont pas seuls en course mais, à moins de rêver à décrocher la timbale, qui irait miser une belle somme d’argent sur la victoire de l’un des autres outsiders ? On rappellera toutefois que tant en 2020 quand Pogacar s’imposa à la surprise générale en renversant le Tour à la Planche des Belles Filles, que l’an passé, lors du succès de Vingegaard, ni l’un, ni l’autre n’étaient un des principaux favoris au départ du Tour. Si rien ne vient perturber leur affrontement, les deux champions doivent pourtant se mesurer lors des trois semaines à venir. Si parfois la balance penche en la faveur de l’un, elle s’inverse ensuite régulièrement. Tout est prêt pour vivre la troisième saison du feuilleton de leur affrontement jusqu’ici très égal puisque chacun a battu à une reprise son rival. L’heure de la belle a sonné.

La blessure de Pogacar, coup dur ou pas ?

Le combat des chefs a failli tourner court le 23 avril, quand Pogacar est tombé à Liège-Bastogne-Liège, se fracturant la main gauche à trois endroits. Soixante-neuf jours plus tard, Pogacar assure qu’il est "en forme mais pas encore à 100 %". Si cette chute a modifié son approche du Tour et l’a contraint à un contre-la-montre pour arriver en forme, s’il est guéri et ne se ressent pas à court ou moyen terme de ses blessures, si son poignet ne le handicape pas trop, le Slovène peut même bénéficier dans la deuxième partie de la course d’un peu plus de fraîcheur que son rival. "Je n’ai rien à perdre", dit-il, comme pour indiquer qu’il est l’outsider et non le favori. Un titre qu’il a d’ailleurs volontiers cédé à son adversaire les deux derniers mois et plus encore depuis son arrivée à Bilbao.

Expérience et maîtrise de la pression

S’il y a bien un domaine où les deux hommes semblent sur un pied d’égalité, c’est celui de l’expérience. Les deux, mais également leur équipe respective, savent désormais ce que c’est de gagner le Tour, de porter le maillot jaune, d’encaisser la pression du public, des médias, des sponsors, de leur formation… Vingegaard n’a couru que deux fois le Tour, il a terminé 2e à ses débuts, en 2021, après avoir relayé au pied levé Primoz Roglic, tombé en Bretagne, et s’est imposé l’an passé. Pogacar a, lui, enlevé les deux premières éditions auxquelles il a pris part et fini en 2e position l’an passé. Ils sont, avec Nairo Quintana, 2e en 2013, les seuls à avoir terminé sur le podium leur premier Tour (vainqueur pour le Slovène, deuxième pour le Danois).

Une préparation inégale

Si la première partie de la saison semblait offrir l’avantage à Pogacar, qui avait dominé le Danois à Paris-Nice, les choses ont changé depuis.

"Quand arrivent juillet et le Tour, le début de saison n’a plus d’importance, on efface tout", répète d’ailleurs Vingegaard. Celui-ci est apparu très impressionnant au Dauphiné mais ses rivaux n’avaient pas le calibre de Pogacar. Pour le vainqueur sortant, la préparation a été idéale. Dès la fin avril, avec ses partenaires de la Grande Boucle, il était à un stage en altitude de trois semaines en Sierra Nevada ainsi qu’à quelques reconnaissances d’étapes. Il s’agissait de travailler très dur et de renforcer un collectif déjà bien rodé. Après la parenthèse victorieuse du Dauphiné, le Danois est reparti deux semaines dans les Alpes, à Tignes, comme la Jumbo-Visma en a pris l’habitude. Avec, à la clé, d’autres reconnaissances d’étapes et de la récupération active afin de se présenter à Bilbao avec un maximum de fraîcheur.

Pour Pogacar, même si sa chute est tombée au moins mauvais moment (sans mauvais jeu de mots), car il avait prévu du repos après les classiques, sa préparation aura été retardée, écourtée et menée au pas de charge. S’il est resté actif (natation, jogging, randonnée et même des sprints dans les escaliers à Monaco !), il a rejoint ses équipiers en Sierra Nevada avec du retard et n’aura pris part ni au Dauphiné, qui était envisagé, ni à son Tour de Slovénie.

Ce sera aussi un duel d’équipes

On ne changera pas Tadej Pogacar, même sa fracture de la main ne l’a pas refroidi. Jeudi, le n°1 mondial affirmait : "Si l’occasion se présente, y compris en début de Tour, je ne la laisserai pas passer, même s’il faut parfois se freiner. C’est ma manière de courir, souvent à l’instinct. Parfois, ça réussit, parfois pas, mais je ne la changerai pas."

Le Danois est plus réfléchi, mais à peine. Au Dauphiné, la dernière des trois courses à étapes qu’il a gagnées ce printemps (après O Gran Camino et le Tour du Pays Basque), il a saisi chaque occasion qui se présentait pour repousser ses adversaires un peu plus loin.

Depuis que Sky, devenu Ineos, a instauré il y a plus de dix ans, la force de frappe collective pour épauler ses leaders respectifs (Wiggins, Froome, Thomas puis Bernal), on sait que le Tour ne se gagne pas seul. Il y a douze mois, le succès de Jonas Vingegaard a été bien sûr l’apanage du Scandinave mais aussi le fruit d’une stratégie et d’une force collective dans lesquelles les sept autres Jumbo ont joué leur rôle.

"Sans mes équipiers, j’aurais perdu quatre ou cinq minutes dans l’étape des pavés l’an passé", avoue Jonas Vingegaard que ses partenaires ont ensuite lancé sur orbite dans les étapes du Granon et d’Hautacam. Pogacar a été, il y a trois ans et un peu moins l’année suivante, l’exception à cette règle du succès. L’an dernier, avec un groupe décapité par la Covid-19 et les blessures (quatre abandons), "Pogi" s’est souvent retrouvé esseulé. L’équipe UAE Team Elirates a donc musclé son noyau cet hiver, comme les deux années précédentes. Des huit coureurs de 2022, UAE en a changé trois. Bennett, McNulty et Hirschi ont cédé leur place à Grossschartner, Trentin et, surtout, Adam Yates dont la formation émiratie espère qu’il jouera le rôle de leader bis pour prendre le plus souvent possible Vingegaard en tenaille.

Chez Jumbo-Visma, on a procédé à deux modifications. La chute de Kruisjwijk a contraint les Néerlandais à le remplacer par Kelderman qui est à peine un peu moins saignant en montagne que son compatriote. Mais c’est l’absence de Roglic qui pourrait être la plus préjudiciable. La place du vainqueur du Giro est reprise par Van Baarle qui peut apporter du poids dans les étapes de plaine et de moyenne montagne.

"L’absence de Primoz est préjudiciable, reconnaît Vingegaard. Depuis mon arrivée chez Jumbo, il m’a pris sous son aile, il a été mon mentor notamment au Tour."

Le Danois a grandi dans l’ombre de l’ancien sauteur à ski dont il dut deux fois prendre le relais. Si Laporte, Van Hooydonck et Benoot sont égaux, voire meilleurs, qu’il y a un an, comment Kuus aura-t-il encaissé les efforts consentis dans un Giro difficile et très pluvieux ? Enfin, il reste le cas Wout van Aert. Le Belge est débarrassé du maillot vert mais il a le Mondial en tête. Sera-t-il capable de se hisser au même niveau que l’an dernier ou de mettre Pogacar en difficulté par ses attaques ?

Le parcours pour l’un, la météo pour l’autre ?

On l’a dit et répété, ce 110e Tour de France est plus montagneux que la moyenne des dernières années avec trente cols des trois principales catégories (pour 23 l’an passé), deux étapes de moyenne montagne et huit de haute montagne dont quatre finissant en altitude.

Au total, ce sont surtout 56 467 mètres de dénivelé qui attendent les concurrents contre 48 883 en 2022 et 51 634 l’année précédente. Des chiffres qui plaident, plutôt, au profit de Vingegaard qui a montré l’an dernier être supérieur à son rival dans les longues et hautes ascensions. Il peut tirer profit des étapes du Grand Colombier ou du col de la Loze. Pogacar n’aime ni la très haute altitude, ni les fortes chaleurs. Ce n’est pas un hasard s’il avait explosé l’an dernier dans le Granon qui combinait ces deux handicaps pour lui. Le Tour passera deux fois au-delà de 2 000 mètres cette année. Pour la météo, le Slovène doit être ravi de voir que les premières étapes se disputeront sous des températures clémentes et même parfois avec de la pluie.