Joxean Matxin, patron de Tadej Pogacar : “Remco Evenepoel a fait le bon choix en ne faisant pas le Tour de France”

À quel point ces deux étapes dans votre Pays basque sont-elles spéciales pour vous ?

”C’est sûr que ce n’est pas tous les jours que la plus grande course du monde part de ta maison. Cela décuple ma motivation et les coureurs le savent. J’ai envie qu’on réussisse quelque chose de bien à cette occasion. J’ai encore beaucoup de proches et de relations à Bilbao. En outre, cette région respire le cyclisme. Il y a une réelle passion pour ce sport dans le Pays basque. Je peux le sentir depuis que je suis arrivé ici en début de semaine.”

Les Basques sont fanatiques…

”Ah, vous faites sans doute référence à l’ambiance qu’ils mettent le long des routes et dans les Pyrénées ! Comme vous, je me souviens de ces images où des coureurs devaient se frayer un chemin à travers une foule orange. Mais le fan basque, c’est bien plus que ça. Il connaît le cyclisme et respecte énormément tous les coureurs. Je me rappelle que, gamin, j’avais eu l’occasion d’aller voir une étape à Luz Ardiden. Je me souviens que les gens criaient le nom de chaque cycliste qui passait, peu importe sa nationalité. C’était impressionnant. Depuis, j’ai eu l’occasion de constater qu’une grande partie du peloton adore venir rouler ici. Parce qu’il y a une telle ferveur ! Au-delà de ça, les retombées qu’aura le Grand Départ sur Bilbao et sa région devraient être grandes. Même si nous restons dans notre bulle avec l’équipe, je sais que c’est un peu la folie pour le moment. Des proches m’appellent ou m’envoient des photos. Tout le peuple basque est fier d’accueillir le Tour.”

L’année passée, l’ambiance fut incroyable à Copenhague…

”Oui, c’était très bien et il ne faut surtout pas chercher à faire des comparaisons. Cela dit, ce sera différent. Dans ce cas-ci, ce n’est pas le Tour qui vient à nous mais les amateurs de cyclisme qui se rendront à Bilbao. Vous pouvez vous attendre à une vraie marée humaine sur les routes basques. Vous savez, toute la région attend un Grand Départ depuis 1992 (NdlR : le Tour était parti de Saint-Sébastien).”

On peut imaginer que vous seriez particulièrement content si un coureur de votre équipe venait à endosser le maillot jaune dès le premier jour…

”Bien sûr, même si on ne doit pas perdre de vue que l’objectif, l’unique, est de ramener le maillot jaune dans trois semaines à Paris. Mais c’est sûr, que pour moi, qui suis d’ici, avoir le jaune dans le groupe sur les routes basques constituerait une immense fierté.”

Vous connaissez sur le bout des doigts les deux premières étapes. Que pouvez-vous en dire ?

”Je dirais qu’elles sont davantage techniques que vraiment difficiles. Il faudra être vigilant pour ne pas commettre d’erreur sur sa machine. Il sera important de bien se placer, de ne jamais s’éloigner des premières places. Et bien sûr, comme à chaque fois, il faudra éviter les chutes. Ces deux étapes pourraient s’avérer sélectives.”

Peut-on déjà perdre le Tour de France au cours de ces deux premiers jours ?

”Si vous parlez des favoris que sont Tadej (Pogacar) et Jonas Vingegaard, je ne le pense pas. À moins d’une chute, évidemment. Pour moi, ces deux étapes peuvent se révéler plus passionnantes que réellement impactantes pour le classement général.”

Le premier jour, il y a quand même une énorme difficulté, à savoir la Côte de Pike, dont on dit que c’est un peu le Mur de Huy basque…

”Oui, c’est un beau défi qui sollicitera déjà l’explosivité des coureurs. Elle n’est pas très longue (2 km à 10,3 % de moyenne) mais il y aura un virage à 21 % . La comparaison avec le Mur de Huy me semble opportune mais je suis sûr que Jonas et Tadej sont prêts à l’affronter.”

Cette montée rend-elle cette étape trop difficile pour Wout van Aert et Mathieu van der Poel ?

”Je ne suis pas ici pour parler des adversaires. La seule chose que je peux vous assurer, c’est qu’elle convient parfaitement à Tadej.”

Dans quel état d’esprit est-il ? Compte-t-il frapper un grand coup dès les premiers jours ?

”Tadej veut gagner, tout le temps. Il compte 14 victoires en 19 jours de course. Ça en dit long de ses intentions, non ? En tout cas, il est bien. Avec sa blessure (fracture du poignet) et la période de repos forcé qui a suivi, il arrive plus frais que l’année passée. Mais on ne sait pas dans quelle forme sont ses rivaux.”

S’il devait endosser le maillot jaune le premier ou le deuxième jour, comptez-vous le défendre ?

”On verra au jour le jour. Tout cela dépend de beaucoup de paramètres. Mais Tadej, c’est Tadej. Il a faim de compétition et de victoires.”

Qu’avez-vous appris de l’année dernière ?

”Qu’il faut aussi pouvoir doser ses efforts, ne pas vouloir répondre à toutes les attaques, quitte à rouler contre nature. Mais Tadej sait ce qu’il a bien ou mal fait. On n’a pas besoin de le lui rappeler.”

Auriez-vous aimé voir Remco Evenepoel au départ de ce Tour ?

”Bien sûr, parce qu’il fait partie des meilleurs coureurs du monde. Mais il a fait le bon choix en ne prenant pas part au Tour cette année. Son équipe et lui ont un plan et n’y dérogent pas. C’est intelligent. Ils savent que pour viser la victoire au Tour de France, il fait être à 105 % de ses capacités et pouvoir s’appuyer sur une équipe très compétitive. Remco suit une progression linéaire et c’est la meilleure chose qui peut lui arriver.”

Tim Wellens a dû renoncer au Tour. Quel sera son programme à court terme ?

”Il va participer au Tour de Pologne (NdlR : du 29 juillet au 4 août). En tout cas, je ne peux que le féliciter et le remercier pour son honnêteté. Renoncer au Tour, qui plus est, quand on a la possibilité de faire partie d’une équipe qui pourrait le gagner, n’est pas évident du tout. Chapeau à lui !”