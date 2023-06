Julian Alaphilippe avant le Tour de France: "Le maillot jaune, c’est à la fois un rêve et un objectif"

Arrivée dès mardi au pays Basque, l’équipe Soudal Quick-Step a pris ses quartiers dans un hôtel où une partie du personnel était… en grève. Les troupes de Patrick Lefevere ne se sont, elles, pas croisé les bras puisqu’Alaphilippe et ses équipiers ont déjà effectué un repérage.

"J’avais déjà vu les deux premières étapes avant le stage en altitude que j’ai réalisé en amont du Dauphiné, nous y sommes retournés ce mercredi et je pense que j’irai à nouveau voir la finale ce jeudi. Je suis vraiment heureux de retrouver l’atmosphère si particulière du Tour et ne pense plus à ma non-sélection de l’année dernière. Je sais que ce week-end d’ouverture m’offrira deux belles opportunités, c’est pour cela que j’ai travaillé si dur en amont de ce rendez-vous. Suis-je de retour à mon meilleur niveau ? Mon coup de chaud (NdlR : abandon après vomissements) du championnat de France est oublié, j’ai récupéré, mais cela reste difficile à dire. Ma victoire d’étape sur le Dauphiné m’a fait beaucoup de bien. Cela faisait un moment que je n’avais plus couru de cette manière, éprouvé ces sensations et cela a regonflé ma confiance en mes moyens. Ma mission sera d’abord de lever les bras sur ce Tour. Mais il va de soi que le maillot jaune reste un rêve et un objectif. La bataille sera ardue toutefois ardue face à des gars comme Pogacar, van Aert ou van der Poel par exemple. Désormais, je suis un petit mousquetaire par rapport à eux (rires)…"

Van Aert et van der Poel seront-ils précisément en mesure de batailler pour les étapes et le maillot jaune ce week-end ? "Cela sera peut-être limite car le tracé de la première étape est vraiment musclé, juge Tom Steels, le directeur sportif de la formation belge. Mais le Tour présente le plateau le plus relevé de l’année avec chaque coureur en grande forme. Dès lors…"