Quelles sont les étapes et le parcours du Tour de France 2023?

En 2023, Pogacar, Vingegaard et le reste du peloton parcourront 3.404 kilomètres au total, qui seront répartis sur 21 étapes du 1er au 23 juillet. Le cru 2023 fera la part belle aux grimpeurs avec 8 étapes de montagne et les 5 grands massifs français traversés : les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges.