Euro, Mondial, Belgique : Remco Evenepoel, l’homme des maillots

L’ancien joueur des équipes de jeunes d’Anderlecht, quasiment directement propulsé au statut de star à son arrivée dans le vélo, a toujours eu du flair sur les championnats. Malgré un abandon sur son premier, directement disputé sur un Mondial (chez les juniors, en 2017), il s’était offert un premier titre de champion de Belgique le 1er mai 2018, à Vresse-sur-Semois, chez les 17 et 18 ans, au niveau du contre-la-montre. Avant de décrocher son premier maillot noir-jaune-rouge sur la route trois semaines plus tard, toujours chez les juniors et toujours en Wallonie, sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure. Il avait également réalisé un impressionnant doublé aux Championnats d’Europe cette même saison, en Tchéquie, avant de gagner également l’épreuve sur route et le chrono des Championnats du Monde disputés en Autriche, à Innsbruck.

Le premier titre de champion de Belgique décroché par Evenepoel. C'était en 2018, chez les juniors, sur l'épreuve du chrono à Vresse-sur-Semois. ©Julien Gillebert

Lors de son arrivée fracassante chez les pros, il s’est directement offert un titre, celui de champion d’Europe du contre-la-montre, tout en s’offrant deux médailles dans cette discipline sur le National (3e) et surtout au Mondial (2e). Il n’a pas eu de titre en 2020, lors de la saison marquée par la pandémie et surtout par sa grave chute au Tour de Lombardie (il n’a disputé aucun championnat cette année-là). Il n’en a pas non plus obtenu en 2021, quand il a travaillé à son retour à son meilleur niveau, mais il a collectionné les médailles dans les trois grands championnats (2e du National, 3e de l’Euro et 3e du Mondial du chrono et 3e du Championnat de Belgique et 2e de celui d’Europe sur route). Avant de retrouver des maillots distinctifs en 2022, avec le tricolore belge pour le contre-la-montre et, bien évidemment, avec sa magnifique tunique arc-en-ciel sur la route conquise en Australie, où il avait également décroché une médaille de bronze sur le contre-la-montre.

En 12 Championnats du chrono, il n'a raté qu'une seule fois le podium : jeudi dernier, à cause de sa chute.

Cela fait donc des statistiques impressionnantes pour Remco Evenepoel sur les Championnats. Depuis ses débuts chez les juniors, en 2017, il a participé à 24 grands championnats (ceux de Belgique, d’Europe et du Monde) et décroché 18 médailles, dont 10 d’or ! En douze participations, il n’a raté le podium que sur un seul championnat de contre-la-montre ! Et c’était uniquement à cause de sa chute, jeudi dernier (sans cette glissade, il aurait certainement terminé parmi les trois premiers, lui qui a dû se contenter de la quatrième place).

Pas de doute : Remco est un homme de maillots !