Avec de nombreux champions nationaux, le Tour de France sera très coloré

Hormis sur les contre-la-montre avec Wout van Aert, on ne verra pas le maillot de champion de Belgique sur les routes du Tour de France à partir de samedi. Remco Evenepoel ne sera pas au départ. Mais il y aura de nombreux champions nationaux à Bilbao dès ce week-end. Avec l’ancien double vainqueur Tadej Pogacar, qui a retrouvé la victoire et la confiance en s’imposant au chrono et sur la route aux Championnats de Slovénie, où il a repris deux mois après sa chute subie à Liège-Bastogne-Liège.