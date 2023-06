Wout van Aert met la pression sur les sprinters avant le championnat de Belgique : “Je ne suis pas le favori”

Depuis jeudi, la cote de l’épouvantail de Jumbo-Visma a repris de l’épaisseur. Certains en font même le candidat n°1 à la victoire, ce dimanche à Izegem, sur un tracé qui lui convient bien. Bien sûr, il se verrait volontiers remporter cette course en ligne noire-jaune-rouge pour la deuxième fois de sa carrière après son sacre de 2021, mais il laisse le statut de favori à d’autres. “Philipsen et Merlier le sont plus que moi car ils pourront s’appuyer sur davantage d’équipiers, assure-t-il. Nous serons seulement quatre de Jumbo-Visma. Quatre bons, c’est vrai, mais je nous considère comme des outsiders.”

guillement "Je serais stupide de vous dévoiler ma tactique."

Reste qu’il faut toujours compter sur van Aert quand il prend le départ d’une course. Dimanche, ce sera d’autant plus le cas qu’il est capable de profiter de plusieurs scénarios de course. Va-t-il attendre un sprint massif et tenter de damer le pion à Merlier et Philipsen ? Va-t-il, au contraire, demander à ses équipiers de durcir les débats dans les monts flandriens ? “Je serais stupide de vous dévoiler ma tactique”, répond-il en souriant.

Au sein de son équipe, on croit en tout cas en lui. “Wout a fait un fameux pas en avant depuis le Tour de Suisse, estime Mathieu Heijboer, le spécialiste de la performance chez Jumbo-Visma. Là-bas, il roulait souvent à la limite de ses capacités parce qu’il n’avait pas encore récupéré du stage en altitude.”

Depuis jeudi, on sait que van Aert est redevenu lui-même. S’il a le même niveau que lorsqu’il remporta le GP de l’E3 en mars dernier, sa seule course en ligne victorieuse de l’année, ses adversaires vont avoir une sacrée concurrence.