Wout van Aert a "parié mais ça n’a pas fonctionné"

Van Aert a fait presque toute la course devant avec Yves Lampaert. Échappés avant la deuxième montée du Mont Kemmel, les deux hommes ont longtemps fait partie d’un groupe d’une petite dizaine de coureurs dont deux équipiers de van Aert. "Un avantage pour moi dans un premier temps mais on a vite senti que le poids de cette échappée était sur nos épaules. Nous voulions mettre la pression sur nos adversaires. Cela a bien fonctionné mais la route était longue et les équipes ont roulé dur."

Tiesj Benoot tenait tout de même à préciser que pendant plus de 150 kilomètres, ces quelques coureurs "ont fait exploser un quart du peloton."

La tactique de la Jumbo-Visma était osée vu la distance (230 km), la fin de parcours extrêmement plate et la chaleur. "J’ai dû attaquer car la pression devenait trop grande, dit van Aert. J’ai pu compter sur un Yves Lampaert en grande forme comme compagnon d’échappée. On pensait pouvoir le faire mais à deux contre tout un peloton, ce n’était pas possible. Si nous avions atteint le dernier tour à deux ou avec un petit groupe, cela aurait changé la donne. J’ai parié mais ça n’a pas fonctionné."

Lampaert confirmait. Motivé par l’idée de faire la course devant dans sa région, le Flandrien a voulu attaquer tôt pour tenter de gagner mais aussi évite que la Soudal Quick-Step ne doive trop travailler. "J’ai d’abord cru que nous pouvions aller au bout mais l’espoir a rapidement diminué, dit Lampaert. La course a été extrêmement lourde."

À une semaine du Tour de France, les deux Belges ont démontré qu’ils avaient les jambes pour aider leur leader. Fabio Jakobsen pour Lampaert et Jonas Vingegaard pour van Aert. "Je suis prêt pour le Tour", a affirmé sans détour van Aert..