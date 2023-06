"Je suis très satisfaite de la manière dont la course s’est déroulée", raconte celle qui avait été piégée, l’an passé, et avait décrit le National comme l’épreuve la plus ennuyeuse de l’année.

Seule engagée de son équipe, l’armada SD Worx, elle n’est jamais à l’abri d’un coup tactique sur le championnat de Belgique, face aux équipes représentées en nombre.

"Heureusement pour moi, il y en avait un peu plus que ces dernières années, mais j’ai quand même dû réagir par moi-même plusieurs fois, ajoute la double lauréate du Tour des Flandres, très heureuse de retrouver le maillot noir-jaune-rouge (elle avait décroché, jeudi, son cinquième titre du contre-la-montre d’affilée). Mais je ne pouvais pas le faire pour tout."

Afin de ne pas se faire enfermer au sprint, elle a veillé à… l’entamer en tête. "Je ne voulais cependant pas le lancer trop tôt, nuance-t-elle. J’ai attendu le panneau des 200 mètres."

Quand elle s’est dressée sur les pédales, personne n’a été en mesure de la remonter. "Je me réjouis d’aller au Tour de France Femmes avec ce maillot noir-jaune-rouge", termine-t-elle en vue de la Grande Boucle féminine, qui se déroulera du 23 au 30 juillet.