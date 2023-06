Championnats de Belgique de cyclisme: après le contre-la-montre, Lotte Kopecky sacrée dans la course en ligne

Les 157 coureuses élites se sont lancées à Izegem sur le coup de 10h30. Le peloton est resté longtemps groupé, même si les accélérations et les tentatives d'échappées étaient nombreuses. Les équipes Fenix-Deceuninck et AG Insurance-Soudal Quick Step contrôlaient la course sur un rythme très élevé, ce qui empêchait toute sortie du peloton.

L'approche du circuit local a suscité les envies et les tentatives de sorties se sont multipliées, notamment de Mieke Docx et de Lotte Kopecky à 32 kilomètres, une accélération qui a étiré le peloton. A 17 kilomètres de l'arrivée, on retrouvait quatre coureuses à l'avant avec un léger avantage: Audrey De Keersmaeker, Sanne Cant, Amber Aernouts et Marieke Meert. Le regroupement a été catalysé sur une accélération au peloton de Lotte Kopecky, à 8 kilomètres de l'arrivée.

Toutes les attaques dans les derniers kilomètres ont été neutralisées. Le peloton compact s'est présenté sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Lotte Kopecky a pris la responsabilité de lancer le sprint aux 200 mètres pour s'imposer, trois jours après son titre dans le championnat national de contre-la-montre disputé à Herzele.

Lotte Kopecky, déjà championne de Belgique en 2020 et 2021, a succédé au palmarès des championnats nationaux féminins à Kim De Baat qui s'était imposée en 2022 devant Fien van Eynde et Sara Maes.

Lotte Kopecky a signé la dimanche 28e victoire de sa carrière. Elle a devancé Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal Quick Step), la nouvelle championne de Belgique espoirs (U23) et Kelly Druyts (Duolar - Chevalmeire).