Tom Steels est notre invité avant le championnat de Belgique : “Remco Evenepoel aime tous les maillots distinctifs”

Tom Steels a été champion de Belgique à quatre reprises. ©BELGA Nieuwsbrief

Tom, vous détenez toujours le record de titres de champion de Belgique. Pourquoi aimiez-vous autant ce rendez-vous ?

”C’est un très beau maillot. Chaque coureur a envie de pouvoir le porter durant une année au moins une fois dans sa carrière. Et c’est une course qui correspondait bien à mes qualités. En général, le parcours est difficile, mais pas trop. En clair, si tu es un sprinter capable de passer les bosses, tu peux prétendre jouer la gagne. Puis, n’oublions pas que cette course arrive juste avant le Tour de France et que l’idée de participer à la plus grande épreuve de la saison avec ce maillot distinctif sur le dos augmentait ma motivation. Enfin, comme je devais être compétitif dès le début du Tour, je prévoyais un pic de forme pour la période incluant le National. Donc, j’arrivais à 100 %.”

De vos quatre victoires, laquelle était la plus inattendue ?

”Je dirais ma quatrième, à Tessenderlo. Je sortais d’une période très difficile et j’ai réussi la course presque parfaite. J’ai vraiment eu l’impression de ne pas faire la moindre erreur du départ à l’arrivée. Nous nous sommes retrouvés à trois devant et je me suis imposé. Ce succès m’a un peu permis de relancer ma carrière.”

Certains coureurs disent que cette course se roule un peu comme en juniors, de manière assez décousue. En quoi est-elle particulière ?

”Peu d’équipes sont assez nombreuses pour la contrôler. Donc, c’est effectivement souvent beaucoup plus débridé qu’une course classique. Et c’est difficile pour les formations de travailler pour un seul leader. Parce que tout le monde nourrit l’ambition de devenir champion de Belgique. Pour avoir tes chances de gagner, tu dois faire une course assez agressive. En clair, tu dois être au taquet du début à la fin. C’est usant. Il faut regarder qui a pris l’échappée et combien de coureurs. S’ils sont à huit, ça va. Mais si un groupe de quinze s’est formé à l’avant, il faut réagir tout de suite.”

On imagine que porter ce maillot durant un an donne un surplus de confiance…

”C’est sûr. C’est un beau maillot et il est très reconnu dans le peloton. La Belgique est un pays qui compte dans le monde du vélo. Donc, quand les autres voient le champion noir-jaune-rouge, ils savent tout le prestige qui l’accompagne. Épingler un dossard sur ce maillot procure une sensation grisante. Puis, les supporters parlent de toi, t’appellent, veulent te dire un petit mot. Bref, tu ne passes pas inaperçu et ça fait plaisir.”

Et gagner une étape du Tour avec cette tunique doit être très spécial…

”C’est clair. Ce sont des victoires qui restent dans la mémoire collective. On se souvient plus de toi que si tu as gagné avec le maillot de ton équipe. Moi, on m’en parle encore vingt-cinq ans après.”

Remco Evenepoel dit qu’il se mettra au service de Tim Merlier, dimanche, mais on a du mal à croire qu’il ne tentera pas sa chance s’il en a l’occasion.

”Oh, c’est difficile à dire avant. Vous savez, plusieurs gars du Wolfpack ont la possibilité de gagner. Il y a les deux que vous citez, mais aussi Yves Lampaert qui en a fait un objectif à part entière. Après, Remco, c’est Remco. Et ce serait risqué de tout miser sur Tim. Remco est tout à fait capable de partir de très loin et de résister au retour de la concurrence. Tout dépend de l’évolution de la course.”

Maintenant qu’il n’a plus celui du chrono, Remco doit avoir envie de gagner ce maillot tricolore-ci, non ?

”Avec lui, c’est simple : à chaque fois qu’il prend le départ d’une course, c’est avec l’envie de gagner dans un coin de la tête. Ça ne l’empêchera pas de jouer l’équipier modèle s’il le faut. Je le répète : cela dépendra des circonstances. Mais s’il a déjà le plus prestigieux des maillots sur le dos, c’est sûr que Remco rêve de porter au moins une fois celui de champion de Belgique. Ce gars aime tous les maillots distinctifs (rires).”

guillement Tim Merlier est un homme de championnat. Il peut battre mon record.

Tim Merlier aime aussi ce rendez-vous. Il a déjà été champion de Belgique à deux reprises. Pensez-vous qu’il pourrait, un jour, égaler voire dépasser votre record ?

”Oui, je le pense. Il en a les qualités. Et Tim est un coureur de championnat. Il connaît bien les spécificités de ce genre de course. Il pourrait s’y imposer encore plusieurs fois.”

Comment définissez-vous un coureur de championnat ?

”Il faut être rapide, pouvoir faire la course du début à la fin. Il faut quand même s’appuyer sur des équipiers. Il faut avoir un bon sens tactique et être tout le temps vigilant.”

Qu’est-ce que ça change pour une équipe d’avoir le champion de Belgique dans ses rangs ?

”C’est un maillot que les sponsors aiment. Avoir plusieurs champions nationaux ou qui portent des tuniques prestigieuses dans ton équipe, cela crée également une ambiance positive. On a été gâté cette année avec le champion du monde, d’Europe, de Belgique et de France. Au sein du Wolfpack, nous avons des étrangers qui font partie des tout meilleurs dans leurs pays respectifs.”

Vu qu’il ne fait pas le Tour de France, Tim Merlier n’aura évidemment pas la possibilité d’y montrer le drapeau belge s’il gagne dimanche…

”Ce n’est pas grave. Gagner un championnat de Belgique n’offre pas automatiquement une place au Tour. En général, les décisions sont prises en amont.”

guillement Il y a Philipsen, bien sûr. Mais van Aert arrive en forme au bon moment.

Pour vous, qui est le favori pour dimanche ? Jasper Philipsen ?

”C’est difficile à dire. Il y a Philipsen, bien sûr. Mais Wout van Aaert arrive en forme au bon moment. Jasper De Buyst est bien aussi. Franchement, beaucoup de coureurs peuvent prétendre s’imposer à Izegem. C’est une course assez difficile quand même avec le mont Kemmel à franchir trois fois. Ce sera plus dur que si ça se déroulait uniquement sur un circuit. Il n’y a aucune garantie d’un sprint massif. Pour gagner, il va falloir être un homme fort.”

guillement Un De Lie à 100% aurait fait un sérieux candidat à la victoire.

Arnaud De Lie sera là, mais pas à 100 %…

”Avec lui en pleine possession de ses capacités, ça aurait été encore plus attractif. Un De Lie à 100 % aurait fait un sérieux candidat à la victoire. Il a beaucoup de classe, il est rapide, il peut passer les monts, comme il l’a montré au Circuit Het Nieuwsblad (NdlR : dont il a pris la 2e place). Je suis sûr que De Lie sera champion de Belgique un jour.”

Avec Merlier, Philipsen, De Lie, van Aert, Meeus, la Belgique a de nouveau beaucoup de sprinters de très haut niveau. Cela doit vous faire plaisir, à vous, l’ancien sprinter.

”Évidemment. Quand il y a un sprint quelque part, il y a presque toujours un Belge susceptible de gagner. C’est très bien et ça doit motiver les jeunes qui veulent faire du vélo. Ces jeunes ont besoin de modèles qui gagnent et c’est le cas actuellement.”

guillement Un bon sprinter n’est pas un kamikaze.

Faut-il être un peu kamikaze pour être un bon sprinter ?

”Non. Un bon sprinter n’est pas un kamikaze. Il doit être un bon tacticien, savoir se placer et sentir quand c’est le bon moment pour y aller. Il doit aussi s’abstenir s’il n’y a pas la place pour passer. Il doit être capable de contrôler son vélo. Les kamikazes, ils tombent souvent parce qu’ils pensent qu’ils peuvent se faufiler entre d’autres coureurs alors que c’est fermé devant eux. Un bon sprinter a également un bon œil.”

En parlant de chute, tout le monde a vu celle d’Arnaud De Lie à Dunkerque. Quel conseil lui donneriez-vous ?

”Arnaud a commis l’erreur de vouloir y aller à fond alors qu’il avait course perdue. C’est une erreur de jeunesse. Il aurait dû lever le pied et se réserver pour le sprint du lendemain. Moi aussi, quand j’étais jeune, je prenais beaucoup trop de risques. On pense que c’est un jeu, qu’il ne peut rien nous arriver… Il faut apprendre qu’un sprint, c’est aussi éviter de prendre trop de risques. Il faut garder un certain contrôle et lancer ton sprint que lorsque tu es vraiment prêt ou lorsque tu es placé dans des conditions optimales pour le faire. Vouloir forcer et prendre des risques pour terminer 5e ou 6e, ça ne sert à rien. Il faut sprinter quand on a une chance réelle de gagner. Point.”