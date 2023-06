Remco Evenepoel prudent avant le championnat de Belgique : “On va d’abord voir comment j’ai récupéré de ma chute”

Il y a des maillots plus difficiles à endosser que d’autres. Il y a des rendez-vous qui ne sourient pas. Il y a aussi des objectifs qui se refusent à vous. On n’ira pas jusqu’à écrire que l’histoire du championnat de Belgique ne s’accorde pas avec la destinée de Remco Evenepoel, mais le glouton de Schepdaal, qui nous a habitués à accumuler les victoires comme on enfile les perles, n’a pas encore laissé sa carte de visite, pourtant déjà bien remplie, aux organisateurs de la course en ligne.