Wout redevient van Aert

De duel, il ne fut, à vrai dire, jamais question, sauf dans les deux cafés du coin où les fans des deux camps avaient pris place dès la fin de matinée. C’est qu’Evenepoel alla au sol après seulement trois minutes, ses espoirs de victoire s’envolant en même temps qu’il terminait les fesses dans l’herbe trempée. La voie était ouverte pour van Aert, qui ne se fit pas prier pour remporter ce chrono national pour la troisième fois. Le temps de reprendre ses esprits et de trouver sa cadence et le Brabançon s’en alla terminer au pied du podium. Alec Segaert, le champion d’Europe espoirs, et Rune Herregodts, dans cet ordre, le complétaient. " On m’a mis au courant de l’incident de Remco au début du deuxième tour. J’ai alors su que je pouvais un peu lever le pied dans les virages", dira van Aert.

Même si le Tour se profile pour le Campinois, il était décidé à tout donner. "Si tu roules avec le frein à main pour ne pas tomber, ça ne sert à rien de prendre le départ. Mais dans de telles conditions, il faut quand même faire davantage preuve de vigilance. J’étais venu ici pour gagner."

Et ça a réussi. "Il ne s’agit là que de ma deuxième victoire de la saison après le GP de l’E3 et elle me fait bien fou. Il y avait longtemps que je ne m’étais plus senti aussi fort. Je n’ai presque rien fait après le Tour de Suisse et hier (mercredi, donc), j’avais de meilleures sensations dans les jambes."

Un peu en proie au doute au sortir du tour helvétique, le coureur de Jumbo-Visma a profité de ce chrono pour se rassurer sur son niveau.