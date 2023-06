Remco Evenepoel finalement à la Vuelta ? “Je ne dis pas non”

"La porte est ouverte."

”La porte est ouverte, assure-t-il. Tout est possible. Je dois juste m’assurer que je suis capable, physiquement et mentalement, de refaire une préparation similaire à celle que j’avais faite pour le Giro (NdlR : qu’il a dû abandonner après 9 étapes à cause du Covid). On verra bien comment se passe le stage en Italie. Disons que nous déciderons d’ici deux semaines quel sera mon programme pour les mois d’août et de septembre. Je ne dis sûrement pas non à la Vuelta mais, pour le moment, je ne peux pas dire oui non plus.”

Pour rappel, Remco Evenepoel a remporté le grand tour espagnol l’an passé.