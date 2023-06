Remco Evenepoel après sa chute lors du chrono : “Je connaissais trop bien le parcours”

Remco, comment allez-vous après votre chute ?

”Ça va. J’ai juste quelques brûlures au bras et à la fesse parce que j’ai quand même bien glissé. Mais pas de souci.”

guillement J'ai voulu entrer dans le virage un peu trop vite.

On savait que ce chrono se déroulerait dans des conditions particulières avec cette pluie incessante. Quelles étaient vos sensations jusqu’à ce virage fatal ?

”Je n’ai fait que deux kilomètres avant de chuter. Il est difficile d’être certain de ses sensations en si peu de temps. Mais j’avais confiance en moi après un bon départ. Je pense que j’ai voulu entrer un peu trop vite dans le virage parce que je connaissais le parcours par cœur. Je le connaissais sans doute trop, même. Dans ce cas, il se peut qu’on manque de vigilance. Si je le découvrais, j’aurais sans doute été plus prudent. Mais bon, c’est arrivé et cela fait partie de la vie.”

N’avez-vous pas gambergé par la suite ?

”Un peu mais c’était inévitable. Normalement, c’était un virage dont on pouvait sortir très vite pour aborder la montée qui suit. Au lieu de cela, moi, je me suis retrouvé à l’arrêt et j’ai dû me relancer au plus mauvais moment. Ce qui n’a pas été facile parce que j’avais un peu mal et que j’étais trempé. Et puis, j’ai dû enlever de la boue qui me collait au corps. Après, j’ai montré assez bien de résistance et je me suis battu pour… ce que je pouvais. La deuxième moitié du chrono, j’ai donné le maximum et j’échoue finalement à quelques secondes de la troisième place. Mais bon, je ne prends jamais le départ d’une course pour (me battre pour monter sur) le podium. Moi, je veux gagner.”

Que se passe-t-il dans votre tête après votre chute ?

”À ce moment-là, je comprends évidemment que c’est fini. Avec Wout van Aert en lice, mes espoirs de victoire s’étaient déjà envolés. Mais bon, je ne voulais pas relâcher mon effort parce que mes supporters étaient venus en nombre pour me voir. Je me devais de me donner à fond, même après cette chute.”

guillement Je pense que j’avais vraiment un bon niveau mais on ne saura jamais s’il était suffisant pour battre Wout.

Vous avez terminé au mental ?

”Oui. Mais techniquement aussi, c’était bon. Dans la deuxième moitié, j’ai réussi à retrouver ma concentration et à imprimer une belle cadence. Même dans les virages, j’allais vite. Je n’avais pas peur. Je pense que j’avais vraiment un bon niveau mais on ne saura jamais s’il était suffisant pour battre Wout.”

Remco, êtes-vous fâché ou frustré après cette chute ?

”Non, pas du tout. Cela fait partie de la course. Avoir porté le maillot tricolore pendant un an et être toujours en possession de celui de champion du monde me permet de relativiser. C’est juste dommage parce que je m’étais très bien préparé et que j’avais confiance en mon matériel.”