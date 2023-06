Championnat de Belgique du contre-la-montre: Remco Evenepoel - Wout van Aert, à qui le clash ?

Oui, mais voilà, le brave Flandrien, sacré au contre-la-montre en 2017 et en 2021 chez lui à Ingelmunster, a préféré faire l’impasse sur l’événement pour se concentrer sur la course en ligne de dimanche où les Soudal Quick-Step auront plusieurs cordes à leur arc, avec lui, Tim Merlier et Remco Evenepoel. Yves Lampaert ne fera donc pas le coup de l’été passé lorsqu’il avait endossé le maillot jaune au Tour de France à l’issue du contre-la-montre de Copenhague.

Wout van Aert n'a plus été champion de Belgique du chrono depuis 2020. ©BELGA

On se dirige donc vers un clash monumental entre Wout van Aert et Remco Evenepoel. On le sait : les deux adorent l’effort solitaire. Ils excellent même dans la discipline. Mais leurs confrontations sont relativement rares. Depuis leur premier duel à l’occasion des championnats de Belgique 2019 que le Campinois avait gagné, le néopro Evenepoel terminant troisième, ils ne se sont mesurés que quatre fois.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo (6e et 9e) et des championnats du monde 2021 (2e et 3e derrière Filippo Ganna), l’homme à tout faire de Jumbo-Visma campinois avait été meilleur que son cadet. Mais lors des deux chronos du récent Tour de Suisse, le phénomène de Soudal Quick-Step a fait mieux que son rival. Qu’en sera-t-il à l’issue d’un long parcours (41,6 km) que les deux hommes affectionnent ? “Je me sens bien mais pas encore super, avait expliqué van Aert, au soir du Tour de Suisse. J’espère monter en puissance au fil des jours.”

S’il sera de nouveau l’une des attractions du Tour de France, l’Anversois espère surtout connaître un pic de forme début août, à l’occasion des championnats du monde. Mais il ne cracherait évidemment pas sur un titre national, ce jeudi, ce qui serait son troisième après ceux de 2019 et 2020.

Alec Segaert va pouvoir se jauger

Devancé par Küng et Ayuso lors des deux chronos suisses, Evenepoel aspire, lui, à succéder à lui-même au palmarès. Quant à Alec Segaert, le champion d’Europe et vice-champion du monde espoirs de la discipline, il veut pouvoir se jauger par rapport à ses deux illustres aînés.

L’horaire de départ des principaux partants